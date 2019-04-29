Diyarbakır'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanlığınca, Diyarbakır'daki 3 şehit ailesi ile 3 gaziye verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle takdim edildi.
DSİ 10. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.
Törende, şehit uzman çavuşlar Mikail Daşçi, Vedat Aykut ve er Reşit Yıldız ile gaziler Hasan Sansarkan, Nesip Tezgel ve Seyithan Şeker'in öz geçmişleri okundu.
Vali Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmada, en değerli varlıkları olan canlarını devlet ve millet uğruna gözlerini kırpmadan feda eden şehitlere ve bu uğurda gazi olanlara Devlet Övünç Madalyası verildiğini söyledi.
Düzenlenen etkinliğin Kut'ül Amare Zaferi'nin 103. yıl dönümüne denk geldiğini belirten Güzeloğlu, "Tüm şehitlerimiz gibi Kut'ül Amare Zaferi'nin komutanı Halil Paşa başta olmak üzere o büyük kahramanlık destanının şehitlerine de Allah rahmet eylesin. Büyük bir devlet ve millet olarak tarihin her döneminde hakkı tutan, adaleti temsil eden, insanlık değerlerini yücelten bir duruşun temsilcisi olmuşuzdur." dedi.
Türkiye'nin, bölgesinde ve küresel ölçekte yaşanan bütün tehditlere karşı kararlılıkla güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayan Güzeloğlu, şunları kaydetti:
"Elbette kaybın acısı büyüktür ama karşılığı Allah katında en büyük ödül ve mükafat olan cennetle müjdelenmek ve peygambere komşu olmaktır. Rabb'im hepimizi bu makamda buluştursun. Bu makamın sahibi şehitlerin yanında, aynı safta imanla çarpışan kahraman gazilerimiz var. Bölücü terör örgütüyle mücadeleden 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar dimdik duran abide şahsiyetler gazilerimiz var. Onların varlığı bu milletin inancının ve kararlılığının açık bir göstergesi."
Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, şehit Mikail Daşçi'nin eşi Şirin Daşçi, şehit Vedat Aykut'un eşi Yasemin Aykut, şehit er Reşit Yıldız'ın annesi Saibe Yıldız ile gaziler Sansarkan, Tezgel ve Şeker'e takdim etti.
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