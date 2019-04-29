Diyarbakır'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanlığınca, Diyarbakır'daki 3 şehit ailesi ile 3 gaziye verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle takdim edildi.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende, şehit uzman çavuşlar Mikail Daşçi, Vedat Aykut ve er Reşit Yıldız ile gaziler Hasan Sansarkan, Nesip Tezgel ve Seyithan Şeker'in öz geçmişleri okundu.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmada, en değerli varlıkları olan canlarını devlet ve millet uğruna gözlerini kırpmadan feda eden şehitlere ve bu uğurda gazi olanlara Devlet Övünç Madalyası verildiğini söyledi.

Düzenlenen etkinliğin Kut'ül Amare Zaferi'nin 103. yıl dönümüne denk geldiğini belirten Güzeloğlu, "Tüm şehitlerimiz gibi Kut'ül Amare Zaferi'nin komutanı Halil Paşa başta olmak üzere o büyük kahramanlık destanının şehitlerine de Allah rahmet eylesin. Büyük bir devlet ve millet olarak tarihin her döneminde hakkı tutan, adaleti temsil eden, insanlık değerlerini yücelten bir duruşun temsilcisi olmuşuzdur." dedi.