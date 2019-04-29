HABER

Diyarbakır'da Devlet Övünç Madalyası Tevcih Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2019 16:42 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığınca verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, 3 şehidin aileleri ile 3 gaziye takdim edildi

DİYARBAKIR (AA) - Cumhurbaşkanlığınca, Diyarbakır'daki 3 şehit ailesi ile 3 gaziye verilen Devlet Övünç Madalyası ve Beratı, düzenlenen törenle takdim edildi.

DSİ 10. Bölge Müdürlüğünde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Törende, şehit uzman çavuşlar Mikail Daşçi, Vedat Aykut ve er Reşit Yıldız ile gaziler Hasan Sansarkan, Nesip Tezgel ve Seyithan Şeker'in öz geçmişleri okundu.

Vali Hasan Basri Güzeloğlu yaptığı konuşmada, en değerli varlıkları olan canlarını devlet ve millet uğruna gözlerini kırpmadan feda eden şehitlere ve bu uğurda gazi olanlara Devlet Övünç Madalyası verildiğini söyledi.

Düzenlenen etkinliğin Kut'ül Amare Zaferi'nin 103. yıl dönümüne denk geldiğini belirten Güzeloğlu, "Tüm şehitlerimiz gibi Kut'ül Amare Zaferi'nin komutanı Halil Paşa başta olmak üzere o büyük kahramanlık destanının şehitlerine de Allah rahmet eylesin. Büyük bir devlet ve millet olarak tarihin her döneminde hakkı tutan, adaleti temsil eden, insanlık değerlerini yücelten bir duruşun temsilcisi olmuşuzdur." dedi.

Türkiye'nin, bölgesinde ve küresel ölçekte yaşanan bütün tehditlere karşı kararlılıkla güçlü bir şekilde yoluna devam ettiğini vurgulayan Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Elbette kaybın acısı büyüktür ama karşılığı Allah katında en büyük ödül ve mükafat olan cennetle müjdelenmek ve peygambere komşu olmaktır. Rabb'im hepimizi bu makamda buluştursun. Bu makamın sahibi şehitlerin yanında, aynı safta imanla çarpışan kahraman gazilerimiz var. Bölücü terör örgütüyle mücadeleden 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar dimdik duran abide şahsiyetler gazilerimiz var. Onların varlığı bu milletin inancının ve kararlılığının açık bir göstergesi."

Konuşmaların ardından Vali Güzeloğlu, Devlet Övünç Madalyası ve Beratı'nı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına, şehit Mikail Daşçi'nin eşi Şirin Daşçi, şehit Vedat Aykut'un eşi Yasemin Aykut, şehit er Reşit Yıldız'ın annesi Saibe Yıldız ile gaziler Sansarkan, Tezgel ve Şeker'e takdim etti.

Bu kedi hayrete düşürüyor! Sahibinin yaptığının aynısını yapıyorBu kedi hayrete düşürüyor! Sahibinin yaptığının aynısını yapıyor
Boru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdıBoru patladı, su metrelerce yükseğe fışkırdı
“Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” sona erdi“Dünya Kültür Mirası Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” sona erdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır

En Çok Okunan Haberler

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kahreden kazada büyük ihmal!

Kaç tane masum genci para karşılığında...

Kaç tane masum genci para karşılığında...

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

İstanbul'da yakalanan BAE casusu, cezaevinde intihar etti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

Resmi Gazete'de yayımlandı! Adı değişti

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

15 Temmuz'dan bugüne kadar 16 bin 540 personel ihraç edildi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Küçükçekmece'deki çocuk istismarı! Şüpheli gözaltına alındı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

210 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Hulusi Akar'dan yeni askerlik sistemi açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

'Bahar renkli' Tortum Şelalesi görenleri büyülüyor

100 yıllık geleneği sürdüren Amasyalı kadınlar Ramazan ayına hazırlanıyor

Amasyalı kadınlar 100 yıllık gelenekle Ramazan'a hazırlanıyor

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturması: 153 şüpheliye tutuklama talebi

FETÖ soruşturmasında 153 şüpheliye tutuklama talebi

Sit alanı olarak kabul edilmişti! 'Tahminimizden çok daha güzel'

Kadınlar bu tura bayılıyor! 'İnanılmaz etkilendim'

'Çingene Ümit' ve suç örgütüyle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı!

Cinayetler tek tek ortaya çıktı! Mermilerdeki özellik...

Arapapıştı Kanyonu'nda tekne turları başladı

Gören büyüleniyor! Burası Türkiye'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.