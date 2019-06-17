Diyarbakır'da etkisiz hale getirilen teröristlerden biri daha gri kategoriden çıktı

Diyarbakır'ın Lice kırsalında, 3 Haziran'da etkisiz hale getirilen 5 teröristten biri olan "Mahir-Hamza-Andok-Amed" kod adlı İbrahim Çelik'in de Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer aldığı belirlendi.

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Lice'de etkisiz hale getirilen teröristlerden "Mahir-Hamza-Andok-Amed" kod adlı İbrahim Çelik'in, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer aldığı bildirildi.

Diyarbakır Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca 3 Haziran'da düzenlenen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmiş, bunlardan "Zinar" kod adlı Yusuf Kayran ve "Rızgar Torhildan" kod adlı Felat Kocakaya'nın Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin lira ödülle gri kategoride arandığı kaydedilmişti.

