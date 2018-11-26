Diyarbakır'da ev yangını

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir apartmanın 4. katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Altıok Mahallesi Emniyet Sokağı'ndaki bir apartmanın 4. katındaki evde, elektrikli sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı.

Yangını fark eden apartman sakinleri binayı boşaltarak itfaiye ekiplerine haber verdi.

Sokağa park edilen araçlardan dolayı olay yerine güçlükle ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

Yangın sonucu evde maddi hasar meydana gelirken, dumandan etkilenen bir kadın olay yerine gelen 112 ekiplerince tedavi edildi.

