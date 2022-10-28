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Diyarbakır’da hastalara anestezi eşliğinde MR çekimi yapılıyor

28.10.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sağlık imkanlarındaki başarılarıyla ilerleyen Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde çocuk ve bebek hastalara anestezi eşliğinde emar (MR) çekimi yapılıyor.

Sağlık imkanlarındaki başarılarıyla ilerleyen Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çocuk ve bebek hastalara anestezi eşliğinde emar (MR) çekimi yapılıyor.

Hastane bünyesindeki MR çekim odasında hastaların hayati fonksiyonlarının tehlikeye sokulmadan altyapının hazırlandığını belirten Anestezi ve Reanimasyon kliniğinde Dr. Öğretim Üyesi Ali İhsan Yürekli, MR çekilemeyen çocuk, bebek ve erişkin hastalara anestezi eşliğinde MR çekimlerimize başladıklarını söyledi.

Hastalara hazır bir şekilde randevuları verildiğini ifade eden Dr. Yürekli, “Özellikle Diyarbakır ili içerisinde veya çevre illerden MR isteminde bulunan hastalar, diğer hekim arkadaşlarımızla bize yönlendiriliyor. Biz ek binamız olan kadın doğum ve ana binamızdaki anestezi polikliniğinde hastalarımızı sanki ameliyathaneye girecekmiş gibi hazırlığını yapıyoruz. Sonra kendi değerlendirme anestezi formumuzla beraber ailelere önerilerde bulunuyoruz. Planladığımız günler içerisindeki Kasım ayında, Perşembe ve Cuma günleri öğleye kadar anestezi eşliğinde MR çekimlerini yapıyoruz” dedi.

Bebekler ve çocukların özellikle kapalı alanda kalmalarından dolayı bazen hareket edebildiklerini ifade eden Yürekli, “Bu durumda görüntü kalitesi düşüyor. Böylelikle çekilen MR’ın yorumlanması ve tanının gecikmesine sebep olabiliyor. Biz de bu hareketi en aza indirmek için sedasyon dediğimiz, derinliği kontrollü olarak ayarlanabilen uyku hali anestezimizi uyguluyoruz. Erken tanı ve erken tedavi yöntemindeki en önemli aşamalardan bir tanesi doğru görüntüleme ve bu görüntülemenin yorumunu doğru yapıp tanının konulabilmesidir” diye konuştu.

Ailelere MR çekiminden önce hastalar için nelere dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Yürekli, “Ailelere diyeceğimiz, hastamız anne sütü alıyorsa bir bebek, 4 saat öncesinden beslenmenin kesilmesi gerek. Eğer normal mama alıyorsa 6 saat öncesinden kesilmesi yeterlidir. Erişkinlerdeyse 8 saat açlık istiyoruz. Bunun sebebi, anestezi verdiğimiz zaman MR işlemi sırasında hastada herhangi bir bulantı veya kusma olmaması içindir” ifadelerinde bulundu.

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