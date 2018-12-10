Diyarbakır'da HDP'ye 'açlık grevi' operasyonu: 25 gözaltı (2) - Yeniden

Canan ALTINTAŞ- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'da, HDP İl Başkanlığı'nda açlık grevine başlayanlara düzenlenen operasyonda 25 kişi gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için 8 Kasım'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek için HDP İl Başkanlığı'nda bazı kişiler, geçtiğimiz günlerde açlık grevine başladı. Polis ekipleri, savcılık talimatıyla bu akşam saatlerinde açlık grevindeki kişilere yönelik operasyon düzenledi. Polislerin HDP İl Başkanlığı'na düzenlediği operasyonda açlık grevinde oldukları belirtilen hepsi kadın, 25 kişi gözaltına alınırken, parti binasındaki terör örgütünü simgeleyen afiş ve flamalar da toplandı. Polisin HDP'nin bulunduğu bina ve çevresindeki güvenlik önlemleri devam ediyor.

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