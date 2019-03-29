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Diyarbakır'da içme suyu enerji maliyeti güneş enerjisi ile düşürülecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2019 11:13 | Son Güncelleme

Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi 2,5 yılda 660 milyon lira yatırımın yanı sıra hayata geçirdiği doğa dostu projelerle enerji maliyetlerini düşürüp daha ucuza su temin edilmesini hedefliyor - DİSKİ tarafından Bismil ilçesinde 3 milyon 400 bin lira yatırımla kurulan ve 700 kilovatsaat üretim kapasitesine sahip güneş enerjisi sistemiyle yılda 1 milyon lira gelir elde edilerek içme suyu enerji maliyeti yüzde 10 düşürülecek - DİSKİ Genel Müdür Vekili Mehmet Fırat Tutşi: "Yılda yaklaşık 55 milyon lira enerji maliyeti ödüyoruz. Bu maliyetlerimizi azaltarak halkımıza daha ucuz ve sağlıklı su temin etmeyi hedefliyoruz"

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ), 2,5 yılda 660 milyon lira yatırımın yanı sıra hayata geçirdiği doğa dostu projelerle enerji maliyetlerini düşürüp vatandaşa daha ucuz su temin etmek için çalışıyor.

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ, kaynakların doğrudan halka hizmet olarak sunulması için önemli projeleri uygulamaya geçirdi.

2,5 yıllık süreçte 660 milyon liralık yatırımı halkın hizmetine sunan DİSKİ, merkezin yanı sıra kırsal mahallelerin kanalizasyon, içme suyu, atık su ve yağmur suyu şebekesi, içme suyu arıtma ile su depolarının bakım ve onarımı gibi sorunlarını giderdi.

Hayata geçirdiği doğa dostu projelerle enerji maliyetini en aza indirmeyi ve bununla da vatandaşa daha ucuz su temin etmeyi hedefleyen DİSKİ, Bismil ilçesinde 3 milyon 400 bin lira yatırımla 700 kilovatsaat üretim kapasitesine sahip güneş enerjisi sistemi kurdu.

Sistemle, yılda 1 milyon lira gelir elde edilecek ve içme suyu enerji maliyeti yüzde 10 düşürülecek.

DİSKİ, kentin yüzde 90 su ihtiyacını karşılayan Dicle Barajı üzerine 5 megavatlik güneş enerjisi sistemi kurmayı ve buradaki enerji maliyetlerini yüzde 25 düşürmeyi hedefliyor.

- Halka daha sağlıklı içme suyu

DİSKİ Genel Müdür Vekili Mehmet Fırat Tutşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Cumali Atilla'nın başkanlığında birçok projeye imza attıklarını söyledi.

2,5 yılda 660 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Tutşi, 110 kilometre yağmur suyu, 612 kilometre içme suyu ve 350 kilometre kanalizasyon şebekesi yaptıklarını belirtti.

Kırsal mahallelerin depo bakım ve onarımlarının yıllarca yapılmadığını, 710 deponun bakım onarım ihalesini gerçekleştirdiklerini aktaran Tutşi, 611 ünitede 32 kilometre sondaj açtıklarını, halkın daha sağlıklı ve temiz su içmesini sağladıklarını vurguladı.

Kırsal mahallelerin kanalizasyon alt yapısını, foseptik çukurları, şebekesi ve doğal arıtmasıyla ele aldıklarını dile getiren Tutşi, Bismil ilçesinde de Karacadağ Kalkınma Ajansından aldıkları 600 bin lira destekle 3 milyon 400 bin liraya mal olan 700 kilovatsaat gücündeki güneş enerjisi sistemiyle yıllık 1 milyon lira değerinde elektrik üretimi gerçekleştireceklerini bildirdi.

- Enerji maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor

Tutşi, "Bununla da enerji maliyetlerimizi azaltarak halkımıza suyu daha ucuza vermeyi hedefliyoruz. Bismil'de kurulan tesis 4 yılda kendini amorti edecek. İlçedeki terfi istasyonumuzdaki enerji maliyetlerimizin yüzde 10'a yakınını karşılayacak. Tabii bunlar yatırım maliyeti olan tesisler, bunları yaparak enerji maliyetlerimizi düşürmeyi hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Dicle Barajı'nda da 5 megavat kurulu gücünde güneş enerji santrali yapmayı hedeflediklerini dile getiren Tutşi, bunların temiz, ucuz, doğa dostu ve enerji maliyetlerini azaltacak projeleri olduğunu dile getirdi.

Tutşi, "Yılda yaklaşık 55 milyon lira enerji maliyeti ödüyoruz. Bu maliyetlerimizi azaltarak halkımıza daha ucuz ve sağlıklı su temin etmeyi hedefliyoruz. Diyarbakır'da musluklarımızdan akan suların kalitesi son derece iyi, gönül rahatlığıyla herkes içebilir. Hem taze hem kaliteli. Göreve geldiğimiz günden bu yana içme suyuna 1 kuruş dahi zam yapılmadı. Bölgenin en ucuz suyunu biz sağlıyoruz. Suyu daha da ucuzlatmak ve kaliteli hale getirmek için Cumali Atilla başkanımızın talimatlarıyla gece gündüz demeden çalışmalarımızı sürdürüyoruz." sözlerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
dışkı Diyarbakır Güneş enerjisi

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