Diyarbakır'da içme suyu enerji maliyeti güneş enerjisi ile düşürülecek

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - Görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ), 2,5 yılda 660 milyon lira yatırımın yanı sıra hayata geçirdiği doğa dostu projelerle enerji maliyetlerini düşürüp vatandaşa daha ucuz su temin etmek için çalışıyor. İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ, kaynakların doğrudan halka hizmet olarak sunulması için önemli projeleri uygulamaya geçirdi. 2,5 yıllık süreçte 660 milyon liralık yatırımı halkın hizmetine sunan DİSKİ, merkezin yanı sıra kırsal mahallelerin kanalizasyon, içme suyu, atık su ve yağmur suyu şebekesi, içme suyu arıtma ile su depolarının bakım ve onarımı gibi sorunlarını giderdi. Hayata geçirdiği doğa dostu projelerle enerji maliyetini en aza indirmeyi ve bununla da vatandaşa daha ucuz su temin etmeyi hedefleyen DİSKİ, Bismil ilçesinde 3 milyon 400 bin lira yatırımla 700 kilovatsaat üretim kapasitesine sahip güneş enerjisi sistemi kurdu. Sistemle, yılda 1 milyon lira gelir elde edilecek ve içme suyu enerji maliyeti yüzde 10 düşürülecek.

DİSKİ, kentin yüzde 90 su ihtiyacını karşılayan Dicle Barajı üzerine 5 megavatlik güneş enerjisi sistemi kurmayı ve buradaki enerji maliyetlerini yüzde 25 düşürmeyi hedefliyor. - Halka daha sağlıklı içme suyu DİSKİ Genel Müdür Vekili Mehmet Fırat Tutşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti adayı Cumali Atilla'nın başkanlığında birçok projeye imza attıklarını söyledi. 2,5 yılda 660 milyon lira yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Tutşi, 110 kilometre yağmur suyu, 612 kilometre içme suyu ve 350 kilometre kanalizasyon şebekesi yaptıklarını belirtti. Kırsal mahallelerin depo bakım ve onarımlarının yıllarca yapılmadığını, 710 deponun bakım onarım ihalesini gerçekleştirdiklerini aktaran Tutşi, 611 ünitede 32 kilometre sondaj açtıklarını, halkın daha sağlıklı ve temiz su içmesini sağladıklarını vurguladı. Kırsal mahallelerin kanalizasyon alt yapısını, foseptik çukurları, şebekesi ve doğal arıtmasıyla ele aldıklarını dile getiren Tutşi, Bismil ilçesinde de Karacadağ Kalkınma Ajansından aldıkları 600 bin lira destekle 3 milyon 400 bin liraya mal olan 700 kilovatsaat gücündeki güneş enerjisi sistemiyle yıllık 1 milyon lira değerinde elektrik üretimi gerçekleştireceklerini bildirdi.