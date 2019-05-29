HABER

Diyarbakır'da inşaatta çökme: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.05.2019 12:21 | Son Güncelleme

İnşaattaki çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde, bir inşatta meydana gelen çökme sonucu 3 işçi yaralandı.

Fırat Mahallesi'nde bir inşaatın ikinci katında beton dökümü yapılırken tabla çöktü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Göçük altında kalan 3 işçi, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralanan işçiler, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İnşaattaki çökme anı, çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak! Bunu yapan yandı! Artık o da terörizmin finansmanı sayılacak!
Tuncelili kadınlar, çölyak hastalığı için platform kurduTuncelili kadınlar, çölyak hastalığı için platform kurdu
'34 hamile çocuk' soruşturmasında 18 doktora dava'34 hamile çocuk' soruşturmasında 18 doktora dava
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
çökme Diyarbakır inşaat

En Çok Okunan Haberler

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Yıldırım'dan kritik açıklamalar! 'Kimse kusura bakmasın, kulağından tutar atarız'

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Kartal Vedat Muriç'i açıkladı

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

Bakan Soylu'dan Ekrem İmamoğlu'na sert sözler

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İzmir'de başlayan kan davası Diyarbakır'da bitmişti! Flaş gelişme yaşandı

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

İzmir’de başlayan kan davası Diyarbakır’da devam etti! Korkunç detaylar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Diyarbakır'da korkunç pusu!Ölü ve yaralılar var

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Sokak röportajında 'kafa keseceğim' diyen Suriyeli için harekete geçildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'34 hamile çocuk' soruşturmasında 18 doktora dava

'34 hamile çocuk' soruşturmasında 18 doktora dava

Avrupa'nın en büyük göçmen kaçakçısı Akbar Omar Tawfeeq İstanbul'da yakalandı

Akbar Omar Tawfeeq İstanbul'da yakalandı!

Yutucu Tespit Cihazı İstanbul Havalimanı'nda kullanılmaya başlandı

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Yalova'da ücretini isteyen avukata darp

Ücretini istedi, bu hale getirdiler!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili son dakika gelişmesi

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Pençe Harekatı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu

Pençe Harekatı'nda flaş gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.