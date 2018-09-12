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Diyarbakır'da jandarmadan narkoti, huzur- güven uygulaması

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2018 10:00 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından okul, yurt, kurs binaları ve çevresinde dün yapılan narkotik ağırlıklı, huzur- güven uygulamasında, 277 okul ve umuma açık yer ve metruk bina kontrol edilerek, 6 bin 297 kişinin sorgusu yapıldı.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından okul, yurt, kurs binaları ve çevresinde dün yapılan narkotik ağırlıklı, huzur- güven uygulamasında, 277 okul ve umuma açık yer ve metruk bina kontrol edilerek, 6 bin 297 kişinin sorgusu yapıldı. Uygulamada, 10 gram esrar maddesi ile 275 paket kaçak sigara ele geçirildi.
Dün saat 16.00'da başlayan ve saat 23.00'de sona eren jandarma uygulamasına ilişkin Diyarbakır Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl J.K.lığınca, önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında; çocuklarımızın güvenliğinin sağlanması, suça sürüklenmelerinin veya kaybolmalarının önlenmesi amacıyla 11 Eylül 2018 Salı günü narkotik ağırlıklı güven-huzur uygulaması icra edilmiştir. Narkotik ağırlıklı güven-huzur uygulaması; uyuşturucu madde satanların, çocuk istismarcılarının ve aranan şahısların yakalanması amacıyla okul, yurt, kurs binaları ve çevrelerinde, metruk binalarda, kafe, internet kafe ve diğer umuma açık yerlerde İl Jandarma Komutanlığı personelinin katılımıyla 16.00-23.00 saatleri arasında icra edilmiştir. Uygulama sonucunda; 164'ü okul ve çevresi olmak üzere toplam 277 okul, umuma açık yer ve metruk bina kontrol edilmiş, 6 bin 297 şahıs sorgusu yapılmıştır. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan 29 şahıs yakalanarak adli ve idari işlemleri tamamlanmıştır. Yapılan kontrollerde 10 gr esrar maddesi ile 275 paket kaçak sigara ele geçirilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması kapsamında yürütülen çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.

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