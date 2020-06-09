Diyarbakır'da koronavirüs vakaları hızlı artışta: 'Kent, birinci dalganın pik noktasını görebilir'

Havaların ısınması, kısıtlamaların kaldırıması, park, kafe ve kahvehanelerin açılması ile sokaklarda gözle görülür dercede bir kalabalıklaşma yaşanıyor. Yapılan "sosyal mesafe ve maske takma" uyarılarının ise pek dikkate alınmadığı gözleniyor.

"Diyarbakır'da ikinci dalga oldu dememiz için, birinci dalgayı tamamlamış olmamız gerekiyor ama süreç devam ediyor ve daha tam olarak atlatamadık. Ama eğer insanlar bu şekilde dikkatsiz davranmaya devam ederse Türkiye'de birinci dalganın pik noktasının Diyarbakır yaşayabilir diye uyarabiliriz" dedi.

"Diyarbakır'da görülen vaka sayısı 1000'den az iken 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci ile birlikte bu sayılarda belirgin artış saptandı ve şu an test pozitif sayısındaki artış 1500'ü buldu" dedi.

Entübe edilmiş hastalardan birinin bir ay önce doğum yapan genç bir anne olduğunu belirten Yerlikaya, şunları aktardı.

"Gençler ve kronik hastalığı olmayanlar dikkat etmiyor ama şu an yoğun bakımda olan ve durumu çok kritik bir genç bir hastamız var, bir ay önce doğum yaptı ve Kovid 19 nedeniyle onu kaybedebiliriz. Bu yüzden özellikle gençlerin dikkatli olması gerekiyor çünkü asıl hareketkli olan ve virüsü bulaştırma riski yüksek olan kesimler gençler. Kimse bana birşey olmaz diye rehavete kapılmasın, size bir şey olmasa bile sevdiklerinize bulaştırma riskiniz çok yüksek" dedi.

Diyarbakır İl Sağlık Müdürlüğü'nden görüştüğümüz bir yetkili, ikinci dalga ve pik noktası gibi açıklamaların doğru olmadığını söyledi, vaka artışlarında önemli bir artışın olmadığını savunudu.

"Çevre illere ve nüfusa baktığımızda zannedildiği gibi "iç açıcı bir tablo olmadığı" yorumları doğru değil. Kapasitemizin üstünde bir vaka artışı yok, sosyal mesafe, hijyen ve maske gibi uyarılar dikkate alınmadığı için zaman zaman artışlar yaşanabiliyor. Nisan ayına göre bayramdan sonra artış yaşandı ama bu önemli bir artış değil. Şehrin genelinde gerekli tedbirler alınmaya devam ediyor"