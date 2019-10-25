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Diyarbakır'da öğretmenin darbedilmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 13:05 | Son Güncelleme

Gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde bir öğretmenin okul bahçesinde darbedilmesiyle ilgili gözaltına alınan baba ve oğlu tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet savcısının talimatıyla, 21 Ekim'de ilçeye bağlı Cumhuriyet köyünde bulunan Süleyman ve Muazzez Ersönmez Ortaokulunda Müdür Yardımcısı ve görsel sanatlar öğretmeni Yasin Güneş'in darbedilmesiyle ilgili jandarma ekiplerince dün gözaltına alınan veli M.S.A. ve oğlu S.A'nın işlemleri tamamlandı.

Sevk edildikleri adliyede savcılıktaki sorgularının ardından mahkemeye çıkarılan M.S.A. ve S.A. tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 21 Ekim'de meydana gelen olayda bir öğretmen, okul bahçesinde veli ve 2 oğlu tarafından darbedilmiş, o anlar güvenlik kameralarına yansımıştı.

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Diyarbakır öğretmene darp tutuklama

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