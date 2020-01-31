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  4. Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 21:33 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

Emrah KIZIL/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR'ın Hazro ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Hazro ilçesi kırsal Bayırdüzü Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil mahalle girişinde çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerdeki 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık görevlileri, yaralıları, yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan Müslim Eker (31), doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

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