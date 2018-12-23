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Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.12.2018 09:11 | Son Güncelleme

Diyarbakır'da PKK'lı bir terörist yakalandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde terör örgütü PKK mensubu bir terörist yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptığı çalışmalarda, 2015 yılında terör örgütü PKK'ya katılan "Rüstem Nergiz" kod adlı M.T hakkında yakalama kaydının bulunmaması nedeniyle terör örgütünce şehir merkezindeki örgütsel faaliyetlerde görevlendirildiğini tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan M.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır PKK/PYD Silvan

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