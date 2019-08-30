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Diyarbakır'da şehit aileleri ve gaziler için "Zafer Yemeği"

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2019 23:04 | Son Güncelleme

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu: - "Bizlere bırakılan bu büyük emaneti ve değeri ilelebet payidar kılmak ve sonsuza kadar yaşatmak için tüm varlığımızla, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktayız" - "Diyarbakır'ı hak ettiği, kalkınan ve gelişen bir büyükşehir kimliğine inşallah en kısa süre içerisinde ulaştıracağız"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Bizlere bırakılan bu büyük emaneti ve değeri ilelebet payidar kılmak ve sonsuza kadar yaşatmak için tüm varlığımızla, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktayız." dedi.

Valilik tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir otelde şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlenen "Zafer Yemeği" programı İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan Güzeloğlu, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, "Bizlere bırakılan bu büyük emaneti ve değeri ilelebet payidar kılmak ve sonsuza kadar yaşatmak için tüm varlığımızla, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktayız." ifadesini kullandı.

"Diyarbakır, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin de taşıyıcısı, zenginleştirici bir büyük şehir." diyen Güzeloğlu, Diyarbakır'ın Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin mührü olduğunu söyledi.

Güzeloğlu, yaklaşık iki buçuk yıldır kentte görev yaptığını, valilik görevine 19 Ağustos itibariyle Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevinin de eklendiğini hatırlatarak, Allah'ın bu yolda ve hizmette kendilerini mahcup etmemesini diledi.

İhanet odakları ve uzantılarının ortaya koyduğu tavır sonrası kendisine bu görevin verildiğini belirten Güzeloğlu, "Kaynakları millete değil ihanete ve Kandil’e aktaran, Diyarbakır'ın gelişmesine ve kalkınmasına, insanının iş ve aş bulmasına değil, ihanet odaklarının güçlenmesine ve hain emellerini gerçekleştirmesine aktaran bir irade karşısında devletin ve milletin bir ortak iradesiyle bu karar gerçekleşmiştir." dedi.

"Bizler ve sizler Diyarbakır'ın gelişmesi ve kalkınmasında insanların iş ve aş bulmasında, Diyarbakır sokaklarında huzurun hakim olmasında aynı kararlılıkla devam edeceğiz." diyen Güzeloğlu, "Diyarbakır'ı hak ettiği, kalkınan ve gelişen bir büyükşehir kimliğine inşallah en kısa süre içerisinde ulaştıracağız." ifadesini kullandı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker de son yüzyılda Batı'nın egemen güçleri tarafından iki dünya savaşının çıkarıldığını anımsattı.

PKK, DEAŞ, FETÖ ve diğer bütün terör örgütlerinin gayesinin ve anahtarının aynı zihniyetin ürünü ve aynı mahfillerin elinde olduğunu vurgulayan Eker, şöyle konuştu:

"30 Ağustos Zaferi'ni bize armağan eden bu topraklarda binlerce yıldır birlikte yaşayan Türk, Kürt, Laz, Çerkez, Boşnak, Arnavut, Arap, Romanlardır. Aslında hepsinin ortak değerleri ve inançları söz konusudur. 30 Ağustos kutlu zaferi ortak bilinç, ortak şuur, ortak inançla gerçekleşti. 15 Temmuz'da karşılaştığımız durumda da milletimizin duruşu yine aynı ruhun yansımasıdır. Bu kutlu değerlerimiz için şehit olmaya hazır evlatlarımız durduğu sürece inşallah biz bu coğrafyada var olmaya devam edeceğiz.

Programa, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Ebubekir Bal, 7. Kolordu Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutan Vekili Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, kamu kurum müdürleri, şehit yakınları, gaziler ve aileleri katıldı.

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Diyarbakır Şehit Yakınları ve Gaziler zafer yemeği

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