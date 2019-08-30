DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, "Bizlere bırakılan bu büyük emaneti ve değeri ilelebet payidar kılmak ve sonsuza kadar yaşatmak için tüm varlığımızla, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktayız." dedi.

Valilik tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla bir otelde şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlenen "Zafer Yemeği" programı İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Burada konuşan Güzeloğlu, tüm vatandaşların bayramını kutlayarak, "Bizlere bırakılan bu büyük emaneti ve değeri ilelebet payidar kılmak ve sonsuza kadar yaşatmak için tüm varlığımızla, birlik ve beraberliğimize sahip çıkmaktayız." ifadesini kullandı.

"Diyarbakır, Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin de taşıyıcısı, zenginleştirici bir büyük şehir." diyen Güzeloğlu, Diyarbakır'ın Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin mührü olduğunu söyledi.

Güzeloğlu, yaklaşık iki buçuk yıldır kentte görev yaptığını, valilik görevine 19 Ağustos itibariyle Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevinin de eklendiğini hatırlatarak, Allah'ın bu yolda ve hizmette kendilerini mahcup etmemesini diledi.