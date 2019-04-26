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Diyarbakır'da şizofreni hastaları gösteri sundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 11:41 | Son Güncelleme

Yenişehir ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi işbirliğiyle tedavilerine yardımcı olmak için tiyatro, müzik ve halk oyunu alanlarında eğitim verilen hastalar gösteri yaptı - Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat Özkul: - "Amacımız burada onlara dokunmak, toplumun gerçek bir parçası olduklarını hissettirmek, sosyolojik olarak yaşadıkları sıkıntılar varsa çözüm noktasında onlara faydalı olmaktır"

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da, Yenişehir Halk Eğitim Merkezi (HEM) ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi işbirliğiyle tedavilerine yardımcı olmak amacıyla tiyatro, müzik ve halk oyunu alanlarında eğitim verilen şizofreni hastaları gösteri sundu.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesine bağlı Toplum Ruh Sağlığı Merkezlerinde (TRSM) tedavi gören, Yenişehir HEM tarafından sosyalleşmeleri, topluma kazandırılmaları ve öz güven duygularının geliştirilmesi amacıyla müzik, halk oyunları ve koro gibi alanlarda eğitim verilen şizofreni hastaları "Şifa Sahnesi" etkinliği kapsamında "Düğün" adlı tiyatro oyununu sahneledi.

Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi Başhekimi Sedat Özkul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TRSM'de 2011 yılından bu yana hastalara hizmet verildiğini söyledi.

Merkezlerinde 513 hastanın hizmet aldığını, bunun dışında 3 ayrı bakım merkezinde takip ettikleri hastalar bulunduğunu belirten Özkul, merkezde psikiyatri uzmanı, psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire ve HEM'den gelen eğiticilerin hizmet verdiğini dile getirdi. Özkul, "Amacımız burada onlara dokunmak, toplumun gerçek bir parçası olduklarını hissettirmek, dertleriyle hemhal olmak, sosyolojik olarak yaşadıkları sıkıntılar varsa çözüm noktasında onlara faydalı olmaktır. Asıl hedefimiz onları topluma kazandırmak." dedi.

Bu tür etkinliklerle hastalara moral aşılandığını aktaran Özkul, "Hastalara tıbbi tedavinin yanı sıra günlük hayatlarında öz güvenlerini sağlamak, onlara toplumun içinde gerçek bir birey olduklarını hissettirmek için doğa yürüyüşleri, hipodrom gezileri, piknik organizasyonu, futbol maçları gibi etkinlikler yapıyoruz." diye konuştu.

Yenişehir HEM ve Akşam Sanat Okulu Müdürü Nuray Hurata, hastalara medikal tedavinin yanında tiyatro, resim, müzik gibi sanatsal faaliyetlerle de kendilerini ifade edebilmelerine, yeteneklerini geliştirmelerine olanak sunduklarını belirtti.

HEM tarafından verilen eğitimlere değinen Hurata, "Bugün yapılan bu etkinlikler, müzik halk oyunları, resim, onların tedavi süreçlerine olumlu katkı sağlıyor. Bu etkinlikler toplumda bir rollerinin ve yerlerinin olduğunu hatırlatmak açısından önemli aktiviteler." ifadelerini kullandı.

Hastalardan Zülküf Akboz (27), etkinliğe katıldığı için mutlu olduğunu, bu tür etkinliklerin devam etmesini istediklerini anlattı.

Tiyatro oyununda sahne alan hastalardan İdris Kavarmak (47), ilaç tedavisinin yanında bu tür etkinliklerin kendileri için moral kaynağı olduğuna işaret ederek "10 yıldır rahatsızım. Bu tür etkinlikler bize iyi geliyor. Hocalarımızdan memnunuz. Etkinliğe katıldığım için çok memnunum. Yetkililere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Enver Korkmaz (49), yaklaşık 10 yıldır tedavi gördüğüne dikkati çekerek etkinlikler sayesinde kendilerini daha iyi hissettiklerini kaydetti.

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