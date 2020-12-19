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Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

19.12.2020 11:22 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

Diyarbakır’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1001 adet tarihi eser ele geçirildi.

Diyarbakır’da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1001 adet tarihi eser ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, Diyarbakır ili Çınar ilçesinde ikamet eden şahısların ellerinde bulundurdukları çeşitli eski eserleri 500 bin lira karşılığında satmak için müşteri aradıkları yönünde bilgi elde edildiği belirtildi. Açıklamada, “Şüpheliler, Çınar ilçesinde tarihi eserleri satmaya çalıştıkları esnada suçüstü yakalanmıştır. Şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramada; 1001 adet Osmanlı, Abbasi ve Zengi dönemine ait bronz sikke ele geçirildi. Olayla ilgili olarak, ele geçirilen tarihi eserler muhafaza altına alınarak Müze Müdürlüğüne teslim edilmiş, yakalanan 3 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.

Diyarbakır’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

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