Diyarbakır'daki şüpheli ölüm

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde, bir kadının evinde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Pakize G'nin (43) önceki gün yakınları ve komşuları tarafından Sanayi Mahallesi'ndeki evinde eşarpla dolaba asılı olarak bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında, ölen kadının oğlu Ramazan G'nin de aralarında bulunduğu 4 zanlı gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye getirildi.

Savcılık sorgusunun ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 4 zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.

