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Diyarbakır'daki tarihi eser operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 07:50 | Son Güncelleme

Silvan ilçesindeki operasyonda gözaltına alınan, aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan, aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 20 Ocak'ta gözaltına alınan, ilçe emniyet müdürünün de arasında bulunduğu 5 kamu görevlisi ile 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında adliyeye götürülen 8 şüphelinin savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Silvan tarihi eser operasyonu

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