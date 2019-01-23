Diyarbakır'daki tarihi eser operasyonu

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan, aralarında ilçe emniyet müdürünün de bulunduğu 8 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Silvan Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet ettikleri gerekçesiyle 20 Ocak'ta gözaltına alınan, ilçe emniyet müdürünün de arasında bulunduğu 5 kamu görevlisi ile 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Güvenlik önlemleri altında adliyeye götürülen 8 şüphelinin savcılıktaki sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanmasına karar verildi.

