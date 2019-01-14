Diyarbakır'daki terör saldırısında hayatını kaybedenler anıldı

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde PKK'lı teröristler tarafından 3 yıl önce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen saldırıda şehit olan polis memuru ve hayatını kaybeden 5 kişi anıldı.

Çınar İlçe Emniyet Amirliği ile lojmanına 13 Ocak'ta PKK'lı teröristlerce bomba yüklü araçla düzenlenen, 40 kişinin yaralandığı saldırıda hayatını kaybeden polis memuru 29 yaşındaki Mehmet Şenol Çiftçi, 4 yaşındaki kızı Mevlüde İrem Çiftçi; Lokman Açıkgöz (35), oğlu Murat Alper Açıkgöz (11), kızı Ecrin Açıkgöz (2) ve polis eşi Esra Köse Başaran unutulmadı.

Kaymakamlıkça saldırının meydana geldiği alanda yapılan anıtta düzenlenen anma programında Kur-an'ı Kerim okundu, anıta karanfiller bırakıldı.

Anıtın karşısına saldırıda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarının yer aldığı branda asıldı.

Programa Çınar Kaymakamı Selami Kaya, kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Daha sonra Yeşil Cami'de hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

