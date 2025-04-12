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Diyarbakırlı kardeşlerin 'Tuz lambası' girişimi: "Uyku problemlerine iyi geliyor, bilimsel araştırmalarda var"

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yaşayan girişimci kardeşler Fatoş ve Gamze Karacan, sağlıklı yaşam trendini destekleyen ve doğal şifa kaynağı olarak bilinen tuz lambalarını satarak hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de çeşitli sağlık sorunlarına karşı faydalı bir çözüm sunuyor.

Diyarbakırlı kardeşlerin 'Tuz lambası' girişimi: "Uyku problemlerine iyi geliyor, bilimsel araştırmalarda var"

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde yaşayan Fatoş ve Gamze Karacan kardeşler, doğal şifa kaynağı olarak bilinen tuz lambaları satarak hem yerel ekonomiye hem de sağlıklı yaşam trendine katkı sağlıyor.

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STRES VE YORGUNLUĞA KARŞI ETKİLİ LAMBALAR

Karacan kardeşlerin sattığı tuz lambaları, özellikle astım, bronşit, nefes darlığı, uyku problemleri, baş ağrısı ve migren gibi rahatsızlıklara iyi geldiği belirtiliyor. Negatif iyon yayarak havayı temizleyen bu lambalar, aynı zamanda gece lambası olarak da kullanılabiliyor. Bu lambalar sayesinde rahat uyku ve dinç uyanış imkanı oluştuğu belirtildi. Lambaların ayrıca hava temizleme özelliği, stres ve yorgunluğa karşı etkili olduğu da biliniyor.

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"EV VE OFİS ORTAMLARINDA TERCİH EDİLİYOR"

Fatoş ve Gamze Karacan, Diyarbakır’da başlattıkları bu girişimle hem doğal ürünlere olan ilgiyi artırmayı hem de sağlık sorunlarına çözüm sunmayı hedefliyor. Tuz lambaları, dekoratif özelliğiyle de ev ve ofis ortamlarında sıkça tercih ediliyor.

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"BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VAR"

İşletme sahibi Gamze Karacan, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde kız kardeşiyle beraber doğal taş evi işlettiklerini ve iki kadın girişimci olarak Diyarbakır’a tuz lambalarını getirdiklerini ifade etti. Karacan, "Tuz lambalarının faydaları astım, bronşit, nefes darlığı, uyku problemleri, baş ağrısı ve migren gibi hastalıklara iyi gelir. Bilimsel araştırmalar da vardır. Işıklıdır geceleri daha rahat uyku uyursunuz sabahları daha dinç uyanırsınız" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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stres Girişimcilik kadın girişimci lamba
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