Diyarbakırlı öğrenciler Harvard ve Brown Üniversitesi'ne kabul edildi!

Diyarbakır'daki özel bir okulun Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okuyan Nehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut eğitimlerine yurt dışında devam edecek.

TAM BURSLU KABUL EDİLDİLER

NTV'nin haberine göre siyaset ve ekonomi dünyasının en önemli isimlerini mezun eden Amerika’nın köklü iki üniversitesi Diyarbakır’dan 3 öğrenciyi tam burslu olarak kabul etti.

Nehir Toklu, Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Matematik bölümüne; Dicle Ezgi Ekinci Harvard Üniversitesi Biyomühendislik bölümüne; Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi bölümüne gidecek.





