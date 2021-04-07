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Diyarbakırlı öğrenciler Harvard ve Brown Üniversitesi'ne kabul edildi!

07.04.2021 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'daki özel bir okulun Fen ve Teknoloji Lisesi'nde öğrenim gören 3 öğrenci dünyanın en iyi üniversitelerine burslu olarak girmeye hak kazandı. Harvard ve Brown’a kabul edilen Nehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut, Türkiye'nin gündemine oturdu.

Diyarbakırlı öğrenciler Harvard ve Brown Üniversitesi'ne kabul edildi!

Diyarbakır'daki özel bir okulun Fen ve Teknoloji Lisesi'nde okuyan Nehir Toklu, Dicle Ezgi Ekinci ve Seyit Metin Barut eğitimlerine yurt dışında devam edecek.

TAM BURSLU KABUL EDİLDİLER

NTV'nin haberine göre siyaset ve ekonomi dünyasının en önemli isimlerini mezun eden Amerika’nın köklü iki üniversitesi Diyarbakır’dan 3 öğrenciyi tam burslu olarak kabul etti.

Nehir Toklu, Harvard Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Matematik bölümüne; Dicle Ezgi Ekinci Harvard Üniversitesi Biyomühendislik bölümüne; Seyit Metin Barut ise Brown Üniversitesi Bilgisayar Bilimi bölümüne gidecek.

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Diyarbakır

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