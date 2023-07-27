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Diyet ile zayıflayamıyorsanız bir de bunu deneyin! Meğer göbek yağlarının çözümü ondaymış

27.07.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kilo sorunu yaşayan kişiler için en iyi çözüm sağlıklı beslenmenin yanında spor ve egzersiz yapmak. Fakat yoğun iş temposu, düzensiz beslenme ve hareketsizlik bu sürecin uzamasına neden olabiliyor. Kilo yalnızca dış görüntüyü değil sağlığı da olumsuz yönde etkiliyor. Uzmanlar göbek yağlarının çözümü için mucize bir tarif öneriyor. İşte doğrudan göbek yağlarına etki edecek o tarif...

Diyet ile zayıflayamıyorsanız bir de bunu deneyin! Meğer göbek yağlarının çözümü ondaymış

Ağustos ayı yaklaşırken tatil planı yapan kişiler kısa sürede zayıflamanın yollarını araştırıyor. Yaz mevsimi nedeniyle birçok uzman, düzenli tüketildiğinde kilo vermenizi kolaylaştıran besinleri açıklıyor. İşte, göbek yağlarınızdan kurtulmanızı sağlayacak o mucize yöntem...

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GÜNDE 1 BARDAK İÇEREK GÖBEK YAĞLARINIZDAN KURTULUN

Kronik rahatsızlığınız yoksa ve hamile ya da emziren anne değilseniz elma sirkeli karışım ile göbek yağlarınıza veda edebilirsiniz. 1 yemek kaşığı elma sirkesi ile 1 tatlı kaşığı balı 1 bardak suya ekleyip karıştırın ve her sabah aç karna için.

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ASETİK ASİT SAĞLIĞA YARARLI

Uzmanlar sirkedeki asetik asidin sağlığa son derece yararlı olduğunu vurguluyor.

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KİLO SORUNUNU ORTADAN KALDIRACAK

Öte yandan kilo sorununu yok ederek hayatınızda yeni bir sayfa açmanın başka yolları da mevcut.

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EGZERSİZ YAPARKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Koşunun yanı sıra tempolu bir yürüyüş de kilo verme sürecinde faydalı oluyor. Uzmanlar, düz yapılan yürüyüşlerin kilo vermede yeterli olmayacağını vurgulayıp 30 dakikalık tempolu yürüyüşleri tavsiye ediyorlar. Yapılan açıklamaya göre bu şekilde 200 kalori yakmak mümkün. Süreyi 1 saate çıkardığınız takdirde 400 kalori yakabilirsiniz.

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Tempolu yürüyüşlerde ara vermemeye dikkat edin. Bu durum daha kolay kilo vermenizi sağlayacak.

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Bilim insanları, zayıflamak için yapılan yürüyüşün her gün tekrarlanması konusunda uyarıyor. Haftanın 3 günü egzersiz yapılması gerektiğini belirten uzmanlara göre; her gün yapılan 1 saatlik yürüyüş ve düzenli bir şekilde haftanın 3 günü yapılan egzersiz, zayıflama sürecine katkı sağlayabilir. Fakat bunu yaparken sağlıklı beslenmeye de dikkat edilmesi gerekiyor. Uzmanlar, 1 ayda 7 kilo vermenin bu şekilde mümkün olabileceğini vurguluyorlar.

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