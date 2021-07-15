Diyet ve egzersize rağmen verilemeyen kilolara dikkat! Karın derisi sarkıklığı artık sorun olmaktan çıktı

Bir abdominoplasti ameliyatı görünüşünüzü ve kendinize olan güveninizi arttıracaktır, ancak, tümüyle ideal bir görünüme kavuşmanızı veya tedavi gerektiren diğer sorunlarınızı ortadan kaldırmayı sağlamayacaktır. Ameliyata karar vermeden önce, beklentileriniz konusunda iyi düşünmeniz ve bunları cerrahınızla tartışmanız gerekir. Karın bölgesinde yaşanan sarkma durumu karın germe ameliyatı ile toparlanabilir. Özellikle fazla kilo alıp verme, gebelik gibi durumlar nedeniyle karın bölgesindeki deride sarkma meydana gelebilir. Bunun en kesin çözümü ise cerrahi müdahaledir. Diğer yöntemlerle etkili bir şekilde sarkmış karın derisinde toparlama elde etmek güçtür. Kilo vermeye niyetli hastaların bu ameliyatı ertelemesi gereklidir. Doğum yapmaya niyeti olan hanımların da bu ameliyatı doğum sonrasına ertelemesinde yarar vardır.

Estetik operasyonlar kişilerin kendilerine olan güvenlerini yeniden kazanmaları açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Bu nedenle ertelemek yerine hemen harekete geçmek ve ihtiyaç duyduğunuz estetik operasyon için gerekli adımları atmak en doğrusu olacaktır. Eğer kilo verme sürecinizi tamamladıysanız ve yakın zamanda yeni bir hamilelik planlamıyorsanız, siz de karın bölgenizdeki sarkmalar için karın germe ameliyatı olabilirsiniz.

KARIN GERME AMELİYATI KİMLERE YAPILIR?

Karın germe ameliyatı karın bölgesinde sarkma sorunu yaşayan kişilere yapılır. Eğer kişinin kilo verme gibi bir hedefi varsa, ideal kilosuna ulaştıktan sonra bu operasyonun gerçekleştirilmesi daha doğru olur. Çünkü ameliyat sonrası kilo kaybı yaşanması yeniden sarkma sorununa yol açabilir. Karın çevresi, kilo alıp vermekten en çok etkilenen bölgedir. Bunun yanında gebelik döneminde de hızla büyür ve ardından hızlı bir küçülme sürecine girer. Karın çevresi yağlarının artması ve azalması sonucunda deride sarkma yaşanabilir. Ayrıca çatlaklar oluşabilir. Kişiler için bu durum son derece rahatsız edici olabilir. Karın germe ameliyatı bu kişilere uygulanarak sorunlarına kalıcı bir çözüm bulmaları sağlanabilir.

KARIN GERME AMELİYATI NASIL YAPILIR?



Operasyon sırasında sarkmış olan deri çıkarılır. Karnın yeniden gergin durması sağlanır. Bu operasyon, steril bir ameliyathanede yapılmalıdır. Hastalara genel anestezi uygulanır. Çıkarılan fazla deri sonrasında karın duvarı kasları yeniden gerginleşir. Fazla sayıda doğum yapan, çoğul gebelik geçiren, sık sık kilo alıp veren kişiler bu yöntemden faydalanarak karın bölgelerini sıkılaştırabilirler. Bu ameliyat uzman bir hekim tarafından steril şartlar altında gerçekleştirilirse, komplikasyon gelişme olasılığı azaltılmış olur. Yapılan titiz çalışma sonrasında hayal ettiğiniz gibi düz bir karın görünümüne kavuşursunuz. Kıyafetler üzerinizde daha iyi durur ve özgüveniniz yeniden yükselir.



KARIN GERME AMELİYATI ÖNCESİNDE NELER YAPILIR?

İlk muayenenizde cerrahınız genel sağlık durumunuz, karın bölgesindeki yağ miktarı ve dağılımı, karın cildinin sarkıklığı ve fazlalığı ve deri kalitesini öğrenecektir. Bu muayene sırasında; geçirdiğiniz hastalıklar, halen mevcut sağlık problemleriniz ( şeker hastalığı vb) , alışkanlıklarınız (sigara, içki vb) ve kullandığınız ilaçlar (aspirin, sakinleştirici vb) hakkında doktora doğru ve ayrıntılı bilgi vermelisiniz. Bu muayene sırasında doktorunuza söylemeniz gereken diğer bir konu, bu ameliyatı neden istediğiniz ve bu ameliyattan neler beklediğiniz ile ilgilidir. Bu konuyu açıklıkla tartışmaktan kaçınmayın. Siz beklentileriniz ve muayene bulgularınız sonucu, tek başına veya liposuction ile birlikte tam veya kısmi abdominoplasti için uygun bir hasta olabilirsiniz veya sadece liposuction sizin için yeterlidir. Bu muayene sırasında anestazi tipi, kaç gün hastahanede kalacağınız ve ameliyat sonrası karşılaşabileceğiniz olası sorunlar tartışılmalıdır. Gerekli kan tahlilleri yapılır. Eğer uygun olduğuna karar verildiyse karın germe ameliyatı planlanır. Öncesinde yakın zamanda gebelik düşünülmediği konusunda karara varılması önemlidir. Ayrıca kişinin vermek istediği fazla kiloları var ise, ameliyat diyet dönemi sonrasına ertelenmelidir. Böylece karında elde edilen gerginlik ve sıkılaşma daha uzun ömürlü olacaktır.

KARIN GERME AMELİYATI SONRASI NELER YAŞANIR?



Karın germe ameliyatı sonrası için en merak edilen konulardan biri o kişinin hamile kalmasının sakıncalı olup olmadığıdır. Aslında karın germe sonrası kişinin hamile kalmasına engel teşkil edecek bir durum yoktur. Ancak hamilelik sırasında karın derisinde tekrar esneme olacağı için, yakın zamanda hamile kalmayı planlayan kadınların hamilelik sonrası bu operasyonu planlaması daha doğru olur. Ameliyattan sonra hekimin önerilerine dikkat etmek çok önemlidir. Aksi takdirde iyileşme sürecinde gecikme yaşanabilir. Özellikle sigara kullanmak yara iyileşmesini geciktirici bir faktördür. Bu nedenle ameliyat olan kişilerin sigara kullanmaması önerilir. Bunun yanında ilk günlerde hafif de olsa ağrı hissedilebilir. Ağrı kesici ilaçlar hekimin bilgisi dahilinde içilebilir.



