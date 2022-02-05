Diyet yapanların düştüğü en büyük hata: Ekmek yememek

Diyet yapmaya başlarken ilk yapılan şey genelde ekmeği yemeği kesmek oluyor. Ancak bu ne kadar doğru? Diyet yaparken sağlıklı bir beslenme tablosu oluştururken ekmeğe de yer vermelisiniz. Günlük beslenmede başlıca enerji kaynağı karbonhidratlardır. Detoks ve Yaşam Danışmanı Meltem Şarkışlalı konu ilgili en çok merak edilen soruları yanıtladı.

EKMEK YERKEN EN ÇOK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUS...

Hangi tür ekmeği yiyeceğimizdir. Beyaz ekmek masum çeşitlerden birisi değildir. Fakat, tam tahıllı ekmekler, ekşi mayalı ekmek, çavdarlı ekmek, kepekli ekmek ise hem sağlıklı hem de temiz içerikli ekmek türleridir.

GLİSEMİK İNDEKS NEDİR?

Glisemik indeks karbonhidratların kan şekerini yükseltme hızına denir. Glisemik indeksi yüksek gıdalar kan şekerini bir anda yükselterek bir anda düşmesine sebep olur. Bu da çabuk açlık yaşayacağınız anlamına gelir. Glisemik indeksi düşük gıdalar ise kan şekerini yavaş yavaş yükselterek yavaş yavaş düşmesine neden olur, bu sayede birey daha uzun süre tok hisseder ve yavaş şekilde acıkır. Tam tahıllı gıdalar, yağsız süt, kaymaksız yoğurt, taze meyveler, bakliyatlar bu besinlere örnektir. Yüksek glisemik indekse sahip gıdalar ise, kavun, karpuz, patates püresi, pilav, mısır, patates kızartması gibi besinlerdir.

"EKMEĞİ KESTİM YİNE DE KİLO VEREMİYORUM" KLİŞESİNE SON

Veremeyiz, çünkü ekmek porsiyonlu şekilde yendiğinde zaten kilo aldırmaz. Ekmek diğer tüm besinler gibi porsiyonu doğru tutmanız gereken bir besindir. Her birey en az 1 öğüne 1 dilim ekmek eklemelidir. Ekmek enerji kaynağımızın birincil ögesidir. Özellikle Alzheimer (alzaymır), Parkinson gibi hastalıkların önüne geçer.

EKMEK YEMEMEK ÇOK TEHLİKELİ

Neden mi? Çünkü kişiler 1 dilim ekmekten korkarken pilav, makarna gibi besinlerden korkmuyor işte en büyük yanlış bu noktada. 1 tabak pilav yiyen birey 6 dilim ekmek yemiş oluyor. Aynı zamanda tok tutma durumu da oldukça kısa süreli oluyor. Fakat 1 dilim tam tahıllı ekmek ile tok durma süreniz 4-5 saate kadar çıkıyor.

GÜNDE NE KADAR EKMEK YİYEREK ZAYIFLARIM?

Bizler her zaman ana öğünlerin az olması ve ara öğünü çok sık yapmamayı öneririz. Bu sebeple 2 öğün beslenerek öğünlerinize de kadınların 1 erkeklerin 2 dilim tam tahıl ekmek eklemeleri yeterli oluyor.

