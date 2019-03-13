Diyetisyen Ferya ile 1 kişinin öldüğü kazadaki dehşet kamerada

Taylan YILDIRIM / İZMİR (DHA)- İZMİR'in Konak ilçesinde, kırmızı ışık ihlali sonrasında iki otomobilin çarpıştığı ve Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyetisyen Ferya Bertan ile Hikmet Kahramantürk'ün yaşamını yitirdiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, ışık ihlali yapan otomobilin bir başka otomobille çarpıştıktan sonra savrularak yolda yürüyen Bertan'a çarma anı, saniye saniye yeraldı.

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı ile 16'ncı Sokak'ın kesiştiği noktada meydana gelen kazada, iddiaya göre, Balçova'dan Konak yönüne giden 35 AT 3766 plakalı otomobil sürücüsü, Sadi Ergün yönetimindeki 35 AFN 094 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan sürücüsü belirsiz otomobil, kaldırımda yürüyen Ferya Bertan'a çarptıktan sonra tramvay enerji hattının beton direğine çarparak durabildi. Kazada, beton direğe çarpan araçtaki 2 kişi ile Ferya Bertan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, yaralılar, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Ferya Bertan ile otomobilde bulunan Hikmet Kahramantürk hayatını kaybetti. Diğer yaralının ise tedavisinin sürdüğü açıklandı. Ferya Bertan'ın Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde diyetisyen olduğu öğrenildi.

KAZA ANLARI KAMERADA

Bu arada kırmızı ışık ihlali sonrasında iki otomobilin çarpıştığı ve iki kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, hızla giden ve ışık ihlali yapan otomobil, bir başka otomobille çarpıştık sonra savruluyor. Kontrolsüz sürüklenen otomobil, ardından yol kenarındaki Ferya Bertan'a çarptıktan sonra beton direğe çarparak duruyor.

