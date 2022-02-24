Diz ağrıları kabusunuz olmasın! Bu egzersizleri düzenli olarak yaptığınızda...

Farklı nedenlerden dolayı dizlerinizde dayanılmaz ağrılar oluşabilir. Neyse ki spor salonuna gitmeden de ağrıların hafiflemesini sağlamak ve daha sağlıklı dizlere kavuşmak zor değil. Düzenli egzersiz yapmak, bacak kaslarınızı güçlendirir ve hareket halindeyken daha az yorulmanıza yardımcı olur. Böylece dizlerinizin rahatladığını fark edebilirsiniz. Düzenli uyguladığınızda ağrılarınızı hafifletecek ve günlük hayatınızı kolaylaştıracak egzersizleri sizin için bir araya getirdik. Bu egzersizleri keşfetmeye ne dersiniz?

OTURUR POZİSYONDA YAPABİLECEĞİNİZ DİZ EGZERSİZLERİ

Öncelikle vücudunuz dik olacak şekilde herhangi bir kanepe veya sandalyeye oturun.

Dilerseniz yaslanarak veya yarım oturur pozisyonda bu hareketi yapabilirsiniz.

Elinizi göğüs hizasında tutarak bacağınız ile bir mesafe belirleyin.

Bacağınızı bu mesafeye kadar kaldırıp indirin.

Bacağınızı aşağıya indirirken sadece parmak uçlarınızın yere değmesine dikkat edin.

Bu hareketi 12 kez tekrarlayın ve sonuncu tekrarda bacağınızı aşağı indirmeden yukarıda bekletin.

Sadece dizinizden aşağısını karşıya doğru uzatın ve kapatın.

Egzersizin daha etkili olması için tüm hareketleri bir bacakta yaptıktan sonra diğer bacağınıza geçebilirsiniz.

YATAR POZİSYONDA YAPABİLECEĞİNİZ DİZ EGZERSİZLERİ

Yatak, kanepe veya düz bir zemine yatar pozisyonda uzanın.

Kollarınızı dilerseniz her iki yana uzatabilirsiniz.

Bir bacağınızı dizinizi bükmeden yukarı doğru kaldırın.

Bacağınızı 5 saniye yukarıda beklettikten sonra indirin.

Vücudunuz harekete alışınca ağırlık için direnç bandı kullanabilirsiniz.

Bu hareketi yaptıktan sonra sırt üstü yatar pozisyonda uzanın.

Diz kapağınızdan itibaren bacağınızı bükün.

Yine 5 saniye bekledikten sonra bacağınızı gevşetebilirsiniz.

Bu egzersizleri sabah ve akşam olmak üzere günde iki defa 10 kez tekrarlayabilirsiniz.

AYAKTA YAPABİLECEĞİNİZ DİZ EGZERSİZLERİ

Bu hareket için herhangi bir sandalye veya duvardan yardım alabilirsiniz.

Ayaklarınızı omuz hizanızda genişletin.

Duvar ya da sandalyeyi tutarak dizlerinizi hafifçe bükün.

5 saniye bekleyin ve pozisyonunuza geri dönün.

Bu egzersizi 10 defa tekrarlayabilirsiniz.



