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  4. Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

03.01.2022 00:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da gecekonduda çıkan yangında ev küle döndü. Yangın esnasında ev içerisinde eşyalarını kurtarmaya çalışan ev sahibi Cemil Dürgen, ellerinde ve başında oluşan yanıklara rağmen dizlerinin üzerine çöküp gözyaşı döktü. Dürgen, "Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı. Ben bittim abi. Param, altınım her şey gitti. Ne olacak benim halim?” dedi. Dürgen ile dumandan etkilenen oğlu tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Dizlerinin üstüne çöküp hüngür hüngür ağladı! "Ben bittim abi!"

Yangın, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesi Beşkonaklar Mahallesi 4402 sokak üzerinde yer alan Cemil Dürgen’e ait gecekonduda, elektrikli ısıtıcıdan çıktı. İşe gitmeye hazırlanan Cemil Dürgen, elektrikli ısıtıcıyı açtıktan sonra eşi Semire Dürgen, oğulları Kadir M. ve Semir M. ile birlikte bahçeye çıktı. Bu esnada evinden alevler yükseldiğini gören Cemil Dürgen ve ailesi, panikle yangını söndürmeye çalıştı.

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Yangının büyümesiyle birlikte evden bazı eşyalarını kurtarmaya çalışan aile, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bir süre sonra sokağa gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürme çalışmalarına başladı.

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DİZLERİNİN ÜZERİNE ÇÖKTÜ

Bu esnada eve girmeye çalışan Cemil Dürgen'i polis mumurları engelleyerek evden uzaklaştırdı. Ellerinde ve başında yanıklar oluşan Dürgen, evine bakarak dizlerinin üzerinde alnını yere koydu. Evinin küle dönüşünü gözleri dolarak izleyen Cemil Dürgen, "İşe gidecektim, elektrikli ısıtıcıyı açmıştım. 5 dakika içerisinde, ne oldu bitti anlayamadım. Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı. Ben bittim abi. Param, altınım her şey gitti. Ne olacak benim halim” dedi.

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TÜM EŞYALAR KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Başı ve ellerinde yanıklar oluşan Cemil Dürgen ile dumandan etkilenen Kadir M., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, eşi Semire Dürgen ve diğer oğlu Semir M. kontrol amaçlı ambulansa alınıp tedavi edildi. Yangında ev küle döndü, içerideki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi.

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1 SAATLİK ÇALIŞMA SONUNDA KONTROL ALTINA ALINDI

İtfaiye ekipleri yangını 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü. Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya yangın
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