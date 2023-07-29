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Dizüstü bilgisayarı pantolonuna sokup kaçacaktı! Kur'an kursunda hırsızlık kamerada: Kimsenin olmamasını fırsat bildiler

29.07.2023 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da Kur'an kursunda 2 çocuğun camiden dizüstü bilgisayarı çaldığı anlar kameralara yansıdı. Kursta teneffüs vakti olmasını fırsat bilen çocuklar öğretmenin dizüstü bilgisayarı için harekete geçti. Çocuklardan biri bilgisayarı pantolonun içine sokmaya yeltendi ancak sonra bıraktı. Diğer çocuk bilgisayarı göbeğinin önüne sıkıştırarak camiden çıktı.

Dizüstü bilgisayarı pantolonuna sokup kaçacaktı! Kur'an kursunda hırsızlık kamerada: Kimsenin olmamasını fırsat bildiler

Olay, Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan Kiremitçi Camii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kur'an-ı Kerim öğrenmeye gelen çocukların teneffüse çıktığını fırsat bilen 2 çocuk, boşluktan yararlanarak öğretmenin laptop çantasının yanına gitti.

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PANTOLONUNUN İÇİNE SOKACAKTI

Çantayı karıştıran çocuklardan biri laptopu pantolonunun içine sokacakken, tereddüt edip geri bıraktı. Kısa bir süre sonra ise diğer çocuk müsait zamanı bulur bulmaz çantadan çıkardığı laptopu göbeğinin önüne sıkıştırarak camiden çıktı.

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Bilgisayarının çantadan çalındığını gören öğretmen, güvenlik kameralarını izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kameralarını inceledi.

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Bilgisayar çalan çocukların kimlikleri tespit edilmeye çalışılırken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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(İHA)

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