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DNA testi sonuçlandı, depremzede Masal bebek ailesine kavuştu

15.03.2023 17:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da depremi yaşayan Nergis ve Cumali Bakkaylı çiftinin 7 ay önce erken doğumla 6,5 aylık dünyaya gelen, tedavi gördüğü hastanenin hasar görmesi nedeniyle önce Mersin’e, ardından Konya’daki hastaneye sevk edildiği ortaya çıkan bebekleri Masal, yapılan DNA testinin uyumlu çıkması üzerine anne ve babasına kavuştu.

DNA testi sonuçlandı, depremzede Masal bebek ailesine kavuştu

Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayan Nergis ve Cumali Bakkaylı çiftinin 7 ay önce 6,5 aylık doğan Masal adını verdikleri bebekleri, hastanede tedavi görürken Kahramanmaraş merkezli depremler oldu. Masal bebek, hasar gören hastaneden önce Mersin Şehir Hastanesi’ne, buradan da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi. Depremzede Bakkaylı çifti de Masal'ı kayıp olarak aramaya başladı. Erken doğum nedeniyle beyninde kanama bulunan Masal bebek, beyin cerrahisi ve yeni doğum servisinde tedavisiyle 4 kiloya ulaşıp, sağlığına kavuştu. Hastane personeli, kendi imkanlarıyla Masal'ın depremden sonra Mersin'e giden ailesine ulaştı.

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"ALLAH KİMSEYİ EVLADINDAN AYIRMASIN"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Masal bebeğin Bakkaylı çiftinin çocukları olup, olmadığının belirlenmesi için DNA testi istedi. Çiftten alınan kan örneklerinin uyuşmasıyla Nergis ve Cumali Bakkaylı, bebeklerine kavuştu.

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Kızını uzun zamandır görmediğini belirten Cumali Bakkaylı, "Duygularımı nasıl anlatayım hiç bilmiyorum, çok heyecanlıyım. Allah kimseyi evladından ayırmasın. Çocuğumu bulmamda bana yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyorum." dedi.

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"EVLADIMA KAVUŞTUM"

Kızını en son depremden bir hafta önce gördüğünü belirten Nesrin Bakkaylı ise "Evladımın Konya’da olduğunu öğrenince büyük bir heyecanla buraya geldim. Masalımın sağlık durumu şu anda gayet iyi ve verdiğim kan tahlili sonucunda DNA testi sonuçlandı. Evladıma kavuştum." diye konuştu. (DHA)

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Hatay DNA

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