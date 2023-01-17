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Dnipro saldırısından sonraki sözleri tepki çekmişti! Ukrayna lideri Zelenskiy'nin danışmanı istifa etti

17.01.2023 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ukrayna'nın Dnipro kentinde 9 katlı konutun füzeyle vurulmasıyla 40'tan fazla sivil hayatını kaybetmişti. Korkunç olayın ardından ise Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Oleksiy Arestovych, "Ukrayna hava savunma güçlerinin hatası nedeniyle meydana gelmiş olabileceği" sözleri ülkede büyük tartışmalara yol açtı. Zelenskiy'nin çevresindeki kritik isimlerden olan Arestovych, bu sözlerinin ardından hata yaptığını ifade ederek görevinden istifa etti.

Dnipro saldırısından sonraki sözleri tepki çekmişti! Ukrayna lideri Zelenskiy'nin danışmanı istifa etti

Rusya'nın geçtiğimiz cumartesi günü Ukrayna’nın Dnipro kentine füze saldırısı düzenlemiş, saldırıda bir apartman vurulmuştu. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin danışmanı Oleksiy Arestovych, saldırının ardından yaptığı açıklamada, füze saldırısında bir apartmanın hedef alınması ile ilgili füzenin apartmana Ukrayna hava savunma sistemi tarafından vurulması sonucu düşmüş olabileceğini ifade etmişti.

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ÖZÜR DİLEYİP İSTİFA ETTİ

Ukrayna’da büyük tepkiyle karşılanan açıklamanın ardından Arestovych, Zelenskiy’e istifasını sunduğunu belirterek, "hata" yaptığını kabul etti. Arestovych, "Kurbanlardan ve yakınlarından, Dnipro sakinlerinden ve Rus füzesinin bir konut binasına düşmesi hakkında hatalı erken açıklamamdan derinden yaralanan herkesten içten bir şekilde özür diliyorum” dedi.
Arestovych, tepkilerin ardından ilk olarak hatalı açıklaması hakkında yorgunluğu gerekçe göstermiş, yalnızca ön teoriyi dile getirdiğini açıkça belirttiğini söylemişti.

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KREMLİN YALANLAMIŞTI

Ukrayna tarafı, apartmana düşen Kh-22 tipi füzesinin hatalı olduğunu ve onu düşürecek donanıma sahip olmadığını belirtti.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise, Rus saldırılarında “sivil yerleşimlerin” hedef alınmadığını belirterek, söz konusu füzenin Ukrayna hava savunmasının sonucu sivil yerleşim bölgesine düştüğünü ve "Ukrayna tarafının bazı temsilcilerinin" de bu sonuca vardığını aktardı.

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Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu Dünya bu görüntüyü konuşuyor! Savaşın simgesi oldu

Rusya’nın Dnipro’ya düzenlediği füze saldırısında 40 kişi hayatını kaybetmiş, 22 kişiden hala haber alınmadığı aktarılmıştı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Zelenskiy

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