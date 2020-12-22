DNS ne demektir? DNS ayarlarını değiştirmenin avantajları nelerdir?

Bundan 36 yıl öncesine kadar bilgisayar adları ve IP adresleri bir metin dosyasına yazılır ve bu bilgisayarlarda metin dosyasının bir kopyası bulunurdu. Bilgisayar farklı bir bilgisayarla bağlantı kurmak isterse metin dosyalarını inceler, incelediği dosyada diğer bilgisayarın bilgisi varsa IP adresine ulaşırdı. Bu sistemin birden çok hataya yol açması DNS kavramını ortaya çıkardı.
Bilgisayarların Rehberi: DNS Nedir ve Nasıl Çalışır?
Bilgisayarların rehberi olarak adlandırılan DNS nedir? Açılımı “Domain Name System” olan DNS, host adlarını IP’ye dönüşmek için kullanılan sisteme verilen isimdir. DNS’nin görevi, bilgisayarın IP adresini çözerek diğer bilgisayarların internet üzerinde host adları ile iletişimini sağlamaktır. Yani DNS bir nevi rehber görevi üstlenir.
DNS sisteminin mantığı, IP adresi veya ağ tarafından gelen alan adıyla ilgili sorgulamalara cevap vermektir. Bunun için genellikle kısaca BIND adı verilen “Berkeley Internet Name Domain” yazılımı kullanılır. Bir siteye erişmek istenildiğinde, DNS yardımıyla erişmek istenilen sitenin nerede olduğu ve IP adresinin bağlı olduğu bilgisayar belirlenerek o siteye erişim sağlanır.
DNS Nasıl Çalışır?
DNS adresi nedir öğrendikten sonra bu sistemin nasıl çalıştığından da bahsetmek gerekir. DNS adı verilen sistem, çözümleyici ve isim sunucu olmak üzere iki kavramdan oluşur. Çözümleyiciler denilen kavram DNS istemcisi olarak da adlandırılır. Çözümleyicilerde DNS’deki sunucuların isimleri veya bu sunucuların adresleri bulunur. İsim sunucuları haline getirilen bilgisayarlar, host adlarının IP adreslerini gizli tutmakla görevlidir. Bir çözümleyici, bilgisayara karşılık gelen IP adresini öğrenmek istediğinde isim sunucusuna başvurur. Bu başvuruya karşılık isim sunucusu veya DNS sunucusu, kullandığı veri tabanında başvuran bilgisayara karşılık gelen bir isim varsa bu ismin IP adresini çözümleyiciye gönderir.
DNS Adresi Nasıl Değiştirilir?
Bazı durumlarda DNS ayarlarını değiştirmek isteyebilirsiniz. Bunlardan bazıları;
- DNS’i şifreli kullanmak
- DNS’in engellemelerinden kurtulmak
- Yavaş olan bir DNS yerine hızlı olanı tercih etmek
- İnternette IP adresinizi kaydetmeden dolaşmak
Bu durumlardan herhangi biriyle karşılaştığınızda DNS değiştirmek nedir sorusu aklınıza gelebilir. DNS adresini değiştirmek aslında oldukça basittir. DNS nedir, nasıl değiştirilir bilmiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:
İlk başta, bilgisayarınızda bir sorun çıkmaması için ayarlarınızı kaydedin. Bu şekilde, olası bir sorunla karşılaştığınızda bilgisayarınızı normal ayarlarına döndürebilirsiniz.
Farklı sistemlerde, DNS adresleri farklı şekillerde değiştirilir. Bunun için sistem sistem DNS adresi değişimini anlatalım:
Windows İçin DNS Ayarı Nasıl Değiştirilir?
- Menü kısmından “Denetim Masası”nı tıklayın. Denetim masasında bulunan “Ağ Durumları ve Görevleri Görüntüle” seçeneğini tıklayın.
- Bağlı olduğunuz internet bağlantısını açın.
- Açtığınız bağlantıda “Özellikler” seçeneğini tıklayın.
- Özellikler seçeneğinde bulunan “İnternet Protokolü Sürüm 4” seçeneğini tıklayın. Ardından “Özellikler” butonunu seçin.
- Açılan sayfaya yeni DNS adresini girin. Yeni DNS adresini girdikten sonra “Tamam” seçeneğini tıklayın. Sizin için önerilen başka DNS adresleri de olabilir. Önerilen DNS adreslerinden birini de seçebilirsiniz.
Mac İçin DNS Ayarı Nasıl Değiştirilir?
- İlk olarak bilgisayarın sol üst köşesinde bulunan “elma” simgesine tıklayın.
- Elmaya tıkladığınızda açılan pencerede “Sistem Tercihleri”ni seçin.
- Sistem Tercihleri kısmında alt tarafta bulunan “Ağ” seçeneğini tıklayın.
- İnternet bağlantısı kablosuz ise “Wi-Fi” seçeneğinin, kablolu ise “Ethernet” seçeneğinin solunda yeşil bir ışık olmalıdır. Solunda yeşil ışık bulunan seçeneği tıklayın. Bu seçeneğin alt kısmında bulunan “İleri Düzey”i seçin.
- İleri Düzey seçiminden sonra DNS ayarını değiştirmek için üstte yer alan “DNS” seçeneğini tıklayın.
- DNS seçeneğini açtıktan sonra sağ tarafta yer alan “Arama Alanları”nın altında bulunan artı işaretine tıklayın. Artı işaretine tıkladıktan sonra kullanmak istediğiniz adresi yazın. Yanlış bir adres yazarsanız, yazdığınız adrese tıklayarak eksi seçeneğine basıp yanlış girilen adresi silebilirsiniz.
Android İçin DNS Ayarı Nasıl Değiştirilir?
- Telefondaki “Ayarlar” seçeneğini tıklayın.
- Ayarlar seçeneğinde bulunan “Wi-Fi” kısmına uzun süre basın ve orada çıkan “Ağı Değiştir” seçeneğine tıklayın.
- Açılan sayfada aşağı inerek “Gelişmiş Ayarları Göster” seçeneğine tıklayın.
- Seçenekte bulunan “IP Ayarları” kısmından “Statik” seçeceğini açarak DNS sunucularından birinin adresini yazın.
iPhone ve iPad İçin DNS Ayarı Nasıl Değiştirilir?
- iPhone ve iPad kullanırken DNS ayarını değiştirmek için, “Ayarlar” bölümünden “Wi-Fi” seçeneğini tıklayın.
- Bağlı olunan Wi-Fi’nin sağ tarafında bulunan yuvarlak ‘i’ sembolünü seçin.
- Yuvarlak ‘i’ seçeneğine basıldıktan sonra, açılan sayfada en altta yer alan “DNS Ayarla” seçeneğini tıklayın.
- “DNS Ayarla”yı tıkladıktan sonra çıkan seçeneklerden “Otomatik” yerine “Elle” seçeneğine basın. Böylece kullandığınız cihaz DNS’i otomatik almak yerine belirlenen DNS adresini kullanacaktır.
- Mac bilgisayarlarda olduğu gibi iPhone veya iPad kullanırken de eksi işaretiyle girdiğiniz DNS adresini silebilir veya artı işaretiyle yeni DNS adresi ekleyebilirsiniz.
DNS Adresi Değiştirirken Dikkat Edilmesi Gerekenler
Sisteminize uygun DNS ayarını yaptıktan sonra dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. DNS ayarları değiştiği zaman, kullanılan bilgisayar virüslere karşı daha hassas olur. Yani kullanılan bilgisayara virüs veya diğer zararlı yazılımların girişi kolaylaşır. Bu yüzden DNS ayarlarını değiştirmeden önce bilgisayarınızda bulunan antivirüs programının veya güvenlik duvarının açık olması sizin için faydalı olacaktır.
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