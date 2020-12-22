DNS ne demektir? DNS ayarlarını değiştirmenin avantajları nelerdir?

Bundan 36 yıl öncesine kadar bilgisayar adları ve IP adresleri bir metin dosyasına yazılır ve bu bilgisayarlarda metin dosyasının bir kopyası bulunurdu. Bilgisayar farklı bir bilgisayarla bağlantı kurmak isterse metin dosyalarını inceler, incelediği dosyada diğer bilgisayarın bilgisi varsa IP adresine ulaşırdı. Bu sistemin birden çok hataya yol açması DNS kavramını ortaya çıkardı.

Bilgisayarların Rehberi: DNS Nedir ve Nasıl Çalışır?

Bilgisayarların rehberi olarak adlandırılan DNS nedir? Açılımı “Domain Name System” olan DNS, host adlarını IP’ye dönüşmek için kullanılan sisteme verilen isimdir. DNS’nin görevi, bilgisayarın IP adresini çözerek diğer bilgisayarların internet üzerinde host adları ile iletişimini sağlamaktır. Yani DNS bir nevi rehber görevi üstlenir.

DNS sisteminin mantığı, IP adresi veya ağ tarafından gelen alan adıyla ilgili sorgulamalara cevap vermektir. Bunun için genellikle kısaca BIND adı verilen “Berkeley Internet Name Domain” yazılımı kullanılır. Bir siteye erişmek istenildiğinde, DNS yardımıyla erişmek istenilen sitenin nerede olduğu ve IP adresinin bağlı olduğu bilgisayar belirlenerek o siteye erişim sağlanır.