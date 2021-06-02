Doç. Dr. Balcı: Marmara denizi foseptik çukuru haline geldi

Marmara bölgesinde iklim krizi yaşandığını söyleyen Muharrem Balcı, "Deniz salyasının Marmara bölgesinde bu kadar yoğun oluşmasının bazı nedenleri var. Öncelikle Marmara bölgesinin yoğun göç alması, sanayi kuruluşlarının çoğunluğunun bu bölgede bulunması, bu sanayi kuruluşlarının atıkları bir şekilde Marmara Denizi'ne ulaşması ve nüfus yoğunluğunun ürettiği evsel, kanalizasyon atıklarının derin deşarj yoluyla veya basit arıtma yöntemleriyle Marmara Denizi'ne verilmesi. Bunun sonucunda da Marmara Denizi foseptik çukuru haline geldi" dedi.

"MARMARA DENİZİNE AKAN NEHİRLER VE DERELER BİRER ATIK SU KANALLARI OLDU"

Dr. Muharrem Balcı, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Şu an Marmara denizine akan nehirler ve dereler aslında nehir ve dere değil artık atık su kanalları. Bu nehir ve derelerde elinizi dahi yıkayamazsınız. Örneğin, Ergene Nehri'nin atık suyu bazı ön işlemlerden geçtikten sonra Marmara Denizi'ne deşarjının başladığını biliyoruz. İstanbul'daki derelerde artık atık su kanalı haline gelmiş durumda. Hatta havaların ısınmasıyla birlikte bu derelerde buharlaşmada yüksek olduğu için kirlilik daha da artmakta. Bu kirlilikler de Marmara Denizi'ne taşınmakta ve deniz salyası oluşmakta"