Doç. Dr. Tolga Tolunay kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? İşte Tolga Tolunay’ın biyografisi

2018’de Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi kadrosuna Yardımcı Doçent olarak atanan Tolga Tolunay, 2019’da Doçent unvanını aldı. Biyomekanik, omurganın klinik biyomekaniği, implant tasarımı ve ortopedik tümör cerrahisi alanında uzman olan Doç. Dr. Tolga Tolunay, TÜBİTAK TEYDEB USETEG Çağrı Programı Danışma Kurulu Üyeliği, TİTCK İleri Tedaviler ve Greft Danışma Komisyonu Üyeliği ve KOSGEB Stratejik Ürün Destek Programı Komisyon Üyeliği yaptı.

2010-2014 yıllarında Yenimahalle Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde Uzman Doktor olarak çalışan Tolga Tolunay, aynı hastanede 2014-2018 yıllarında Başhekim Yardımcısı olarak görev aldı.

1977’te Kilis’te doğan Tolga Tolunay, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep’te bitirdi. 1995’te Gaziantep Anadolu Lisesi’ni bitiren Tolga Tolunay, 2003’te Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olduktan sonra 2004-2009 yıllarında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde Ortopedi ve Travmatoloji uzmanlık eğitimini tamamladı.

Ankara’da birçok önemli kurumda çalışmalarını sürdüren Doç. Dr. Tolga Tolunay, TÜBİTAK, KOSGEB, TİTCK gibi kurumlarda önemli görevler üstlendi. Ulusal ve uluslararası birçok çalışmada yer alan Doç. Dr. Tolga Tolunay’ın bilimsel dergilerde 70’ten fazla bilimsel makale çalışması yayınlandı.

2016’dan bu yana bilimsel komisyonlarda görev alan Doç. Dr. Tolga Tolunay, TÜBİTAK’ta proje hakemlikleri ve proje izleyicilikleri gibi bilimsel faaliyetlerde bulundu. Bunların dışında kendisinin de birebir dâhil olduğu projelerde araştırmacı ve danışman olarak yer alan Doç. Dr. Tolga Tolunay’ın, ulusal ve uluslararası bilimsel dergilerde 70’ten fazla bilimsel makale çalışması yayınlandı.

Ulusal ve uluslararası kitap bölüm yazarlıkları yapan Doç. Dr. Tolga Tolunay, ulusal ve uluslararası kongrelerde sözlü bildiriler sundu. Tescilli 4 adet Uluslararası Patenti ve 2 adet Ulusal Patent/Faydalı Model’i bulunan Doç. Dr. Tolga Tolunay, 3 adet Ulusal Patenti ise tescil aşamasındadır. Bu patentlerin hepsi tıbbi cihazlar üzerine geliştiren Doç. Dr. Tolga Tolunay, 2020’de Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanlığı görevine atandı.

Evli, iki çocuk babası olan ve İngilizce bilen Doç. Dr. Tolga Tolunay, Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 3 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan karar ile, Prof. Dr. Emine Alp Meşe’nin yerine Sağlık Bakanlığı Yardımcılığına getirildi.



