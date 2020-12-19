HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması

19.12.2020 13:52 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Doç. Dr. Ümit Savaşçı'dan dikkat çeken koronavirüs açıklaması

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ümit Savaşçı, "Çok yüksek sesle konuşan insanlar maske de takmıyorsa, 6 metreden de daha fazla mesafeden damlacık yoluyla virüs bulaştırma ihtimali var" dedi.

Doç. Dr. Ümit Savaşçı, koronavirüste bulaşın özellikle ev içi temas yoluyla gerçekleştiğine dikkat çekti. Doç. Dr. Savaşçı, ev içinde maske kullanımının olmadığına vurgu yaparak şunları ifade etti:

'6 METREDEN DE DAHA FAZLA MESAFEDEN VİRÜSÜN BULAŞMA İHTİMALİ VAR'

"Şubat ayından beri koronavirüs ile ciddi mücadele ediyoruz. Bu süreçte herhangi bir antikor pozitifliğim olmadı. Bunun da nedeni, 2 metrelik sosyal mesafeye dikkat etmemiz, maske kullanmamız ve el hijyenimize dikkat etmemiz. Bütün damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonlarda özellikle 2 metre mesafe bakmak lazım. Kapalı ortamlarda 15 dakikadan fazla sürede virüs taşıyan birisiyle maskesiz olarak bir arada bulunursanız, bulaş gerçekleşebilir. Burada etkileyici faktörler de var; ortam hiç havalandırılmıyorsa, taşıyıcı kişiler o ortamlara belli süre gelip virüs bulaştırdılarsa, özellikle ses tonu yüksek olan insanların yüksek sele konuşması da damlacık yoluyla damlacıkların uzak mesafelere virüsün taşınmasına neden olabilir. Özellikle çok yüksek sesle konuşan insanlar maske de takmıyorsa, 6 metreden de daha fazla mesafeden damlacık yoluyla virüs bulaştırma ihtimali var. Maskenin koruyuculuğu vardır. Ortamda iki kişi de maske takarsa, yüzde 90'ın üzerinde koruyuculuk olacaktır. Virüs taşıyan birisi de olsa maske taktığı sürece tabii 2 metre mesafeyle yüzde 90’ın üzerinde koruyuculuk gerçekleşiyor."

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSevgilisini paylaştı, herkesi sildiSevgilisini paylaştı, herkesi sildi
Bu bitki şifa dağıtıyor! Doğanın mucizesi: Aynısefa çiçeğiBu bitki şifa dağıtıyor! Doğanın mucizesi: Aynısefa çiçeği
Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim! Sigarayı bıraktıktan 12 dakika sonra vücutta görülen değişim!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Polis otosuyla tur atan fenomenle ilgili harekete geçildi

Polis otosuyla tur atan fenomenle ilgili harekete geçildi

Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: CHP'li başkan gözaltında

Ceyhan Belediyesine 'rüşvet' baskını: CHP'li başkan gözaltında

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

Safiye'nin büyük değişimi! Herkesi şoke ediyor!

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

TCMB duyurdu! Yıl sonu dolar kuru beklentisi belli oldu

Hastanede patlama: 9 ölü

Hastanede patlama: 9 ölü

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

Yeni eşinden kaçıp eski eşine sığındı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Belediye Başkanı hayatını kaybetti

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Ekmek tandırına düştü, yakınları gözyaşlarına boğuldu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Hemşirelere 'Ben salağım' yazdırmıştı! Kendini böyle savundu

Diğer Haberler

Aynısefa çiçeğinin yararları nelerdir? Aynısefa hangi hastalıklara iyi gelir?

Bu bitki şifa dağıtıyor! Doğanın mucizesi: Aynısefa çiçeği

Timoma nedir? Belirtileri ve tedavi şekilleri nelerdir?

Belirti vermeden ilerliyor! Uzmanlar uyarıyor

Enzimatik lipoliz nedir?

Maliyeti ameliyatın 10'da 1'i kadar! Yağlardan kurtulmak mümkün

Borderline kişilik bozukluğu nedir? Borderline hakkında bilgiler

Borderline kişilik bozukluğu nedir? Borderline hakkında bilgiler

Koronavirüse karşı gözleri korumak için 5 önemli kural

Koronavirüse karşı bu 5 kurala dikkat!

Korona aşısının arkasındaki aşk hikayesi!

Korona aşısının arkasındaki aşk hikayesi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.