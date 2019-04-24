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Doğa geç gelen baharla canlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 12:07 | Son Güncelleme

Türkiye'de kış mevsiminin en sert geçtiği yerlerden Erzurum ve Ağrı'da, geçmiş yıllara göre geç gelen baharla canlanan doğa eşsiz bir manzara sunuyor

ERZURUM/AĞRI (AA) - Erzurum ve Ağrı'da bir taraftan geç gelen baharla doğa canlanırken, diğer yandan da kar halen etkisini sürdürüyor.

Türkiye'de kış mevsiminin en sert ve çetin geçtiği illerden Erzurum'da ilkbahar mevsiminin gelişi ve havaların ısınmasıyla alçak kesimlerin yanı sıra zirvelerdeki karlar de erimeye başladı.

Kışın yaklaşık 6 ay boyunca soğuk hava ve karın etkili olduğu kentte, geç gelen baharla doğa canlandı.

Eriyen karların Erzurum Ovası'nda oluşturduğu büyük göletler ve yeşillenmeye başlayan örtü, doğaya ayrı bir güzellik kattı.

Özellikle yabani kuş türlerinin göç yolu üzerinde bulunan büyük boyuttaki göletler, şu sıralar leylek, martı ve ördeğin yanı sıra birçok kuş türünün uğrak mekanı oluyor.

Canlanan doğa ve bahar mevsimini müjdeleyen çiğdemlerin karlı dağlarla oluşturduğu manzara, izleyenlere adeta görsel şölen sunuyor.

- Ağrı

Havaların ısınmasıyla bitki örtüsünün baharı müjdelediği Ağrı da ise gece saatlerinde etkili olan kar, yüksek kesimleri beyaza bürüdü.

Kar yağışının etkili olduğu Eleşkirt ilçesinde, ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki 3 bin 430 rakımlı Kösedağ beyaza bürünerek adeta gelinlik giydi.

İlçe merkezinde karla karışık yağmurla karşılaştıklarını anlatan Ahmet Salman, baharı beklerken yüksek kesimlerin karla kaplandığını ifade etti.

Salman, "Kösedağ beyaz gelinliğini giydi. Bölgemizde kar yağışı her zaman beklenen bir şeydir." dedi.

Esnaf Hakan Kılıç ise Ağrı'nın kış memleketi olduğunu belirterek, "Kaç gündür karla karışık yağmur yağıyordu. Kösedağ beyaza büründüğü için hava aniden soğudu." ifadelerini kullandı.

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