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Doğa için Bodrum'da buluştular

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2019 23:20 | Son Güncelleme

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 10 ülkeden gelen 30 genç, yaptıkları eserlerle çevrenin önemine dikkati çekti

Bodrum ilçesinde 10 ülkeden gelen 30 genç, çevrenin önemine dikkati çekmek için doğadan buldukları malzemelerle eserler yaptı.

Türkiye Ulusal Ajansı'nın fonuyla Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi kapsamında, Yunanistan, Ermenistan, Rusya, Litvanya, Slovakya, Macaristan, Hırvatistan, İtalya, İspanya ve Portekiz'den 30 gönüllü genç, Bodrum'a geldi.

Bodrum Dans Kulübü Gençlik ve Kültür Sanat Merkezi'nin ev sahipliğinde, "Yaratıcılığını Keşfet" projesiyle gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar çevrenin korunması ve ekolojik yaşamın önemine işaret etti.

Gençler, doğa sanatı konusunda teorik eğitimlerinin ardından Cennet Koyu'nda, taş, dal, yaprak, çiçek gibi doğadan elde ettikleri malzemelerden çeşitli eserler yaptı.

Farklı noktalarda, balık, deniz yıldızı, deniz kaplumbağası figürlerinin de aralarında bulunduğu 12 eser, çevre dernekleri üyelerinin de davet edildiği etkinlikte tanıtıldı.

Proje Koordinatörü Berat Ezel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusya'dan iki doğa sanatçısının da teorik eğitimlere katıldığını ve onlardan destek aldıklarını söyledi.

Avrupa Gönüllü Hizmeti Projesi'nde doğanın korunmasıyla ilgili mesaj olduğunu aktaran Ezel, "İnsanın doğa üzerinde yaptığı tahribat ve aynı zamanda doğayı korumak için yaptığı faaliyetlerin bütünüydü. Konuyu iki taraftan da ele aldık." dedi.

İspanya'dan gelen Paula Rufo da Bodrum'da doğa sanatını öğrendiğini, Türkiye'de olmaktan mutlu olduğunu belirterek, "Seni seviyorum Türkiye." diye konuştu.

Portekiz'den katılan David Pires ise arkadaşlarından ayrılacağı için üzüldüğünü, proje kapsamında öğrendiklerini ülkesinde anlatacağını söyledi.

Öğrenciler, bu ayın sonunda kentten ayrılacak.

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bodrum Dışişleri Bakanlığı doğa Muğla proje Türkiye Ulusal Ajansı

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