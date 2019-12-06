Doğa Koleji'ndeki maaş krizinde son durum! Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

İzmir'de 7 şubesi bulunan, İstanbul merkezli Doğa Koleji'nin Bornova- Evka 3 şubesindeki öğrencilerinin velileri, yaklaşık 3 aydır öğretmen maaşlarının ödenmediğini ileri sürdü. 2015'te açılan şubenin öğretmenleri, maaşlarını alamamalarına rağmen, eğitim vermeye devam ediyor. Velilerin tepkileri üzerine, kolejin genel müdürlüğünden yalnızca, ‘okulun satışı gündemde olduğu için bekliyoruz’ açıklaması geldi. Bu açıklamadan tatmin olmayan veliler, öğrencilerin verimli eğitim alabilmesi adına öğretmenlerin yanlarında olduklarını belirterek, anaokulu, ilkokul ve ortaokulda yaklaşık 400 öğrencisi bulunan Evka 3 şubesi önünde toplandı. 70'e yakın veli, ellerinde 'Eğitim ticaret değil, kamu hizmetidir', 'Bu kolejde emek sömürülüyor' dövizlerini taşıdı.

Velilerden Elif Göksu, grup adına okuduğu basın açıklamasında, şöyle dedi:

"Yeni nesil eğitim, felsefesiyle geleceğin dünyasının ihtiyaç duyacağı bireyleri bugünden yetiştireceğini bizlere vadeden kolej, öğrencilerimizi emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz ile çalışanlarını bir süredir mağdur ediyor. Yaklaşık 3 aydır başka hiçbir geliri olmayan öğretmenlerimizin maaşlarını ödemiyor. Maaş alamamalarına rağmen öğretmenler, yaşadıkları sıkıntıları çocuklarımıza yansıtmamaya çalışarak derslere girmeye devam ediyor. Lakin bütün fedakarlıklarına rağmen maaşlarını ne zaman alacakları ise halen belirsizliğini koruyor. Bu nedenle yanıtlanmasını beklediğimiz soruları bir kez de sizlerin huzurunda tekrar soruyoruz. Aylardır satılacağından bahsedilen okulun satışı, neden yapılmıyor? Satış işleminin gerçekleşmemesi durumunda okul yönetimi, Türkiye'nin birçok kentinde bulunan yaklaşık 83 bin öğrenci ve 10 binden fazla çalışanın mağdur olmaması için hangi tedbirleri aldı? Milli Eğitim Bakanlığı'nın bu mağduriyetleri görmek adına herhangi bir tedbir ya da önlemi var mı? Hem öğretmenlerimizin, hem ülkenin yarını çocuklarımızın, hem velilerin daha fazla mağduriyet yaşamaması için başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere ilgili tüm kurum ve kuruluşların bir an önce harekete geçmesini bekliyoruz.. Öğretmenlerimizin ve kurum için emek veren çalışanların maaşlarının bir an önce ödenmesini istiyoruz. Bir süredir ülke gündemini meşgul eden okulun artık asli görevi olan eğitime odaklanmasını temenni ediyoruz."