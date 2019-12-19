Son dakika Doğa Koleji satıldı iddiası! Doğa Koleji'nin yeni sahibi İTÜ Vakfı mı oldu?

Bu çerçevede, Eğitim Tesisleri, Kültür ve Sosyal Tesisler, Spor Tesisleri, Yurtlar İşletmesi ve Ar-Ge İşletmesi kurulup kaynak yaratıldı.

Doğa Koleji'nde maaşlarını alamayan öğretmenler ders boykotu yapmış, yönetimden açıklama talep eden veliler ise geçen hafta İstanbul Ataşehir’deki genel müdürlük binasında toplanmıştı. Yönetimden yanıt alamayan veliler girişteki turnikeleri aşarak genel müdürlük binasına girmişti.

"Dün kurumumuzca yapılan bilgilendirme geçerlidir. İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere süreci devam etmektedir. İTÜ resmi kanalları dışındaki kaynaklardan yayılan haberler, son durumu yansıtmamaktadır. Süreç sonlandığında bilgilendirme resmi kanallardan yapılacaktır.

Kurumun resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Doğa Koleji'yle ilgili günlerdir süren belirsizlik devam ediyor. Doğa Koleji'nin resmen İTÜ Vakfı'na satıldığı iddia edilirken, söz konusu haberlerin ardından İTÜ'den açıklama geldi.

İTÜ Vakfı kuruluş yılından itibaren, sosyal ve kültürel içerikli amaçlar doğrultusunda her yıl 500'ü aşkın öğrenciye karşılıksız eğitim ve barınma bursu veriyor.

İTÜ Vakfı'nın ortaklık şeklinde kurduğu veya iştirak ettiği şirketler 3M ARGE A.Ş., İTÜNOVA Teknoloji A.Ş. ve OTAM A.Ş. İTÜ Vakfı'nın başında Rektör Prof. Dr. Mehmet KARACA yer alıyor.

İTÜ VAKFI NEREDE?

İTÜ Maçka Kampüsü Sosyal Tesisler Binası Teşvikiye İstanbul'da bulunuyor.

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İTÜ) VAKFI YÖNETİM KURULU

Prof. Dr. Mehmet KARACA (Rektör) / Başkan

Yük. Müh. O. Naci ENDEM (Başkan Yrd.)

Yük. Müh. A. Ülkü ARIOĞLU (Başkan Yrd.)

Yük. Müh. Güner KOÇEL (Sayman Üye)

Prof. Dr. Tayfun KINDAP

Prof. Dr. Güven ÖNAL

Prof. Dr. Sinan Mert ŞENER

Prof. Dr. Eşref ADALI

Suat Necat ÖNEY

Genel Sekreter

Kenan ÇOLPAN

Genel Sekreter Yrd.

Kenan METE



