Doğal güzellik ürünleri firmasının kurucusu Tata Harper: Şirket kurma planımı delilik olarak görüyorlardı

BBC'nin haftalık The Boss (Patron) serisi, dünyanın dört bir yanından iş dünyasının önde gelen isimleri üzerine odaklanıyor. Bu hafta, aynı adlı cilt bakım ürünleri firmasının kurucusu Tata Harper'la görüştük.

Tata Harper'ın doğal cilt bakım ürünleri yaratma hikayesi, 2005'te üvey babasına kanser teşhisi konmasıyla başladı.

Doktorlar üvey babasına, daha sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemesini tavsiye etti. Yediği yemeklerden vücuduna değen şampuan ve sabunlara kadar, kendisini daha az toksine ve sentetik kimyasallara maruz bırakması gerekiyordu.

44 yaşındaki Kolombiyalı girişimci Tata Harper bu vesileyle kendisinin ve ailenin geri kalanının da bir değişikliğe ihtiyaç duyduğunu fark ettiğini söylüyor.

Harper, "Onun için yeni ürünler araştırırken kendim için de yeni bir şeyler aradım çünkü daha sağlıklı bir yaşam sürmeye çalışıyordum" diyor.

Mümkün olduğunca organik beslenmeye ve evinde kimyasal içermeyen temizlik ürünleri kullanmaya başladı. Ancak pahalı ve sentetik kozmetik ürünlerini doğal alternatifleriyle değiştirmeye isteksizdi.