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Futbol sahasında açılan 'Normal Doğum' pankartına tepkiler çığ gibi büyüdü! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

Süper Lig'de futbolcuların "Doğal olan normal doğum" pankartıyla sahaya çıkması tepki çekti. Sivasspor-Fenerbahçe maçında gündeme gelen pankarta kadınlar ve sağlık örgütleri itiraz ederken, eleştiriler üzerine Sağlık Bakanlığı bir açıklama yayımladı. Detaylar haberimizde...

Futbol sahasında açılan 'Normal Doğum' pankartına tepkiler çığ gibi büyüdü! Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi...

Sağlık Bakanlığı, Süper Lig'de oynanan Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşmasında futbolcuların taşıdığı "Doğal olan normal doğum" yazılı pankarta yönelik kamuoyunda yükselen tepkiler üzerine bir açıklama yaptı. Bakanlık imzasını taşıyan pankartın erkek futbolcular tarafından taşınması ve bu mesajın bir futbol müsabakası aracılığıyla verilmesi, özellikle kadınlar ve bazı sağlık örgütleri tarafından eleştirildi.

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Sosyal medyada birçok kullanıcı, “Tamam beyler, siz normal doğum yaparsınız o zaman” gibi ifadelerle tepkisini dile getirirken, pankartın taşıdığı mesajın muhataplarıyla uyumsuz olduğu yorumları öne çıktı. Gelen eleştirilerin ardından Sağlık Bakanlığı, kampanyanın amacını ve mesajın neden bu yolla iletildiğini açıklayan bir duyuru yayımladı.

Sağlık Bakanlığı Sağlıklı Çözüm, sosyal medya hesabından "Doğal Olan Normal Doğum’ farkındalık kampanyasına dair çeşitli basın yayın organlarında yapılan yorum ve değerlendirmelere ilişkin açıklama yaptı.

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SAĞLIK BAKANLIĞI'NIN AÇIKLAMASI

Yapılan açıklamada, "Normal doğum fizyolojik bir süreçtir. Sezaryen doğum ise ancak tıbbi bir gereklilik durumunda başvurulan cerrahi bir yöntemdir. Türkiye’de her 100 doğumun 61’i sezaryen ile olmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise bu oranın %10-15 aralığında kalmasının hem anne hem de bebek sağlığı açısından daha uygun olduğunu belirtmektedir. Bilimsel araştırmalar, normal doğumun anneler açısından daha hızlı iyileşme süreci, daha düşük enfeksiyon riski ve daha az doğum sonrası komplikasyon ile ilişkili olduğunu ortaya koymaktadır. Bebek açısından normal doğum; anneyle erken ve güvenli temas, bağışıklık sisteminin güçlenmesi ve solunum problemlerinin daha az görülmesi gibi önemli avantajlar sağlamaktadır. Gereksiz sezaryen müdahaleleri, kadınların doğurganlık kapasitesini olumsuz yönde etkileyebilmekte ve sonraki gebeliklerde çeşitli risklerin artmasına neden olabilmektedir. Sağlık Bakanlığı, kadınların doğum şekline yönelik bir yönlendirme ya da dayatma yapmamakta; bilimsel veriler ışığında, normal doğumun faydalarına yönelik toplumsal farkındalık oluşturmayı amaçlayan çalışmalar yürütmektedir" ifadelerine yer verildi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
normal doğum sezaryen Sağlık Bakanlığı
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