Doğal taş meraklıları için ruşur taşı kullanıcı yorumları ve faydaları

İranlı kadınlar tarafından kullanılan ve son zamanlarda adından çokça söz ettiren ruşur taşı, %100 doğal bir ürün. Sefidab mağarasından çıkarılan taş, temel olarak cilde peeling etkisi sağlayarak cildin ölü derilerden arınmasına ve renginin açılmasına yardımcı oluyor. Aklınıza takılan ''Ruşur taşı nasıl kullanılır faydaları nelerdir?'' gibi soruları ve kullanıcı yorumlarını sizler için bir araya getirdik. Detayları incelemeye ne dersiniz?

Ruşur Taşı

Ruşur Taşı'nın özellikleri

Ruşur taşı, İran'da bulunan Sefidab mağarasından çıkartılan doğal bir taş. Yumuşak yapıdaki ürün, çinko ve iyot bakımından oldukça zengin.

Tebeşire benzeyen ve elle kolayca kırılıp parçalanabilen ruşur taşının içindeki mineraller cilde peeling etkisi sağlıyor. Bu sayede cilt yüzeyindeki ölü hücreler temizleniyor ve yaşlılığa bağlı olarak ortaya çıkan kırışıklıklar azalıyor.

Ürünü alırken dikkat etmeniz gereken şey, mühürlü olması. Orijinal ürünler mühürlendikten sonra satışa çıkarılıyor.

Ruşur taşını yüz ve vücutta kullanabilirsiniz. Kullanmadan önce cildinizi mutlaka ıslatmanız gerekiyor. Kuru cilde uygularsanız tahrişe sebep olabilirsiniz.

Kullanmak için öncelikle taşı kırıp küçük parçalara ayırın. Ardından iyice ufalayıp macun kıvamına getirin. Hafifçe ovalayarak temiz cildinize uygulayın. Yaklaşık 4-5 dakika bekledikten sonra iyice durulayın ve nemlendirici krem uygulayın. İhtiyacınıza göre haftada 1 ya da 2 kez kullanarak tüm ölü derilerden kurtulabilirsiniz.

Ruşur Taşı'nın faydaları

Ruşur taşı, sefidab ya da hamam taşı gibi isimlerle de anılıyor. Cilde doğal peeling etkisi sağlayan ürünün birçok faydası bulunuyor. Öncelikle ''Ruşur taşı işe yarıyor mu?'' sorusunu cevaplayalım. Mineral bakımından oldukça zengin ve tamamen doğal olan ürün, doğru kullanıldığı taktirde işe yarıyor. Düzenli bir şekilde ve cildinizi tahriş etmeden, nazikçe uygularsanız işe yaradığını göreceksiniz.

Ruşur taşının faydalarından bahsetmek gerekirse öncelikle cildi ölü derilerden ve ölü hücrelerden arındırıyor. Cilt kararmalarını da büyük oranda geçiriyor.

Cildi aydınlatan ürün, leke problemiyle başa çıkmada önemli bir rol oynuyor. Kararmanın sık görüldüğü koltuk altı ve dirsek gibi bölgelere uygularsanız bu bölgelerin beyazlayıp aydınlandığına şahit olabilirsiniz.

Ruşur taşı, tıkanmış gözeneklerde biriken yağ ve kir gibi maddeleri temizliyor. Bu sayede gözenekleriniz açılıyor.

Sivilce, akne ve siyah nokta gibi cilt sorunlarına da iyi geliyor. Peeling görevi gören ürün; hücreleri yeniliyor, cildi yeniden yapılandırıyor, tazeliyor ve canlandırıyor. Güneş, doğum, ve sivilce lekelerinin yanında yaşlanmaya bağlı olarak oluşan lekelerin renginin açılmasına da yardımcı oluyor.

Ciltte doğal detoks etkisi gösteren ruşur taşı; sinirleri yatıştırıyor ve pozitif enerji veriyor.

Bolca vitamin ve mineral içerdiği için vücudu zararlı maddelerden arındırıyor.

Ruşur Taşı kullananların yorumları

Ruşur taşı kullananlar yorumları genel olarak değerlendirildiğinde yüksek bir kullanıcı memnuniyeti göze çarpıyor. Ürünün kullanıcı puanlaması oldukça yüksek. Genel olarak cildi yumuşacık ve pürüzsüz yaptığı yorumları öne çıkıyor. Aynı zamanda cildi yenileyip rengini açtığı da sık yapılan yorumlar arasında. Ruşur taşını sivilce probleminden dolayı kullanan kişiler, sivilcelerinde azalma gözlemlediklerini belirtiyor. Nasır probleminden ötürü ürünü ayak bölgesinde deneyenler, ayakta topuk taşı etkisi yarattığını ve büyük oranda etkisini gördüklerini söylüyor. Deneyen bazı kişiler ise nasıl kullanılması gerektiği anlamadıkları için ürün ciltlerinde tahrişe sebep olmuş. Ürünün özelliklerinde de belirttiğimiz gibi ruşur taşını kuru cildinize uygularsanız tahriş problemiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Ürünün pek fazla etkisi olmadığını düşünen kullanıcıların yanı sıra etkisinin olduğunu ama mucizeler yaratmadığını, pek işe yaramadığını ve kullanışlı olmadığını söyleyen kişiler de bulunuyor. Ruşur taşı kullananların üründen beklentileri de ürüne yapılan yorumlarda önemli bir rol oynuyor. Ruşur taşı yorumları genel olarak fiyatının uygun olduğu ve tamamen doğal içeriğiyle ciltte güzel bir etki bıraktığı yönünde. Ürünü deneyen birçok kişi düzenli olarak satın aldığını ve banyo sırasında yüz ve vücuduna uyguladığını belirtiyor.

Ruşur Taşı'na benzer ürünler

1. Shaka %100 El Yapımı Doğal Kabak Lifli Ballı Sütlü Sabun

Shaka Ballı Sütlü Sabun, yoğun nemlendirici ve besleyici etkisiyle cildinize canlılık ve parlaklık veriyor. Kabak lifli ürün, %100 doğal olduğu için içinde kabak çekirdekleri bulunabiliyor. Bu özelliği tamamen doğal ve ev yapımı olduğuna dikkat çekiyor. Sabun, özel içeriği sayesinde cildin nem ve yağ dengesini koruyor. Sabun üzerinde bulunan kabak lifi, cildi akne ve siyah noktalardan arındırarak peeling etkisi yaratıyor.

2. Thalia Pirinç Sabunu

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3. For Your Beauty Bambu Özlü Peeling Süngeri

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4. Organique Keçi Sütlü ve Liçi Şekerli Peeling

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5. Thalia Peeling Etkili Keçi Sütlü Doğal Katı Sabun

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6. Mizon Doğal Elma Ekstreli Peeling Jeli

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Hafif formülüyle cildi tahriş etmeden ölü hücrelerden arındıran ve temizleyen Mizon Doğal Elma Ekstreli Peeling Jel, hiçbir zararlı kimyasal içermiyor. Elma ekstresiyle tasarlanan ürün, tahriş etmeden cildi ölü hücrelerden arındırarak ferah ve ışıltılı bir cilt sağlıyor. Meyve ve botanik özleriyle geliştirilen hafif formülüyle hassas ciltler için de uygun olan ürünü haftada 2 veya 3 kez, cildinize hafifçe masaj yaparak uygulayın.