Doğal taşlar kadınların elinde aksesuara dönüşüyor: "İlk kadın girişimi kooperatifi" Ametist ve kalsedon taşlarının faydaları nelerdir?

Yozgat’ın Aydıncık ilçesi, yer altı zenginliklerinden biri olan ametist ve kalsedon taşlarıyla hem ekonomik hem de kültürel bir dönüşüm yaşıyor. Doğadan özenle çıkarılan bu değerli taşlar, bölgedeki kadınlar tarafından el işçiliğiyle kolye, küpe, yüzük gibi takılara ve çeşitli süs eşyalarına dönüştürülüyor.

Aydıncık ilçesi, sahip olduğu zengin doğal taş yataklarıyla dikkat çekiyor. Özellikle ametist ve kalsedon taşlarının yoğun olarak bulunduğu bölgede, bu taşlar yerel girişimciler ve zanaatkarlar tarafından doğadan titizlikle çıkarılıyor. Daha sonra çeşitli işlemlerden geçirilerek kolye, yüzük, küpe, bileklik ve dekoratif objelere dönüştürülüyor. El emeğiyle üretilen bu aksesuarlar oldukça talep görüyor. Aynı zamanda çeşitli sergi ve fuarlar vasıtasıyla yurdun dört bir yanında tanıtılıyor.

"YOZGAT'IN O DÖNEM İLK KADIN GİRİŞİMİ KOOPERATİFİNİ KURDUK"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Somut Olmayan Kültürel Miras Değerli Taş Sanatçısı Nimet Türker yöredeki doğal taşları aksesuara dönüştürdüklerini ifade etti. Türker, "Burada öğreticiliğini de yapıyorum. Yöremizde çıkan taşlar keşfedildiğinde o dönem Halk Eğitim'de atölye kuruldu. Dışarıdan eğitici geldi. Doğal taş ve kuyumculuk eğitimi aldık. Eğitimi tamamlayan arkadaşlarımızla birlikte bu yola devam ettik. Dernek kurduk. 2017 yılında Aydıncık Kadın Girişimi Kooperatifi'ni kurduk. Yozgat'ın ilk kadın girişimi kooperatifiydi" dedi.

"AKSESUARLARIMIZI KULLANIP FAYDASINI GÖRENLER OLDU, BUNLAR ARACI ŞİFA ALLAH'TAN"

Kadınların sosyalleşmesi ve ev ekonomisine katkı sağlaması adına çok faydası olduğunu söyleyen Türker, "Kurslar açıldı, kadınlar eğitimler aldı. Kooperatifimizde doğal taş üretimi yaptık, festival ve fuarlara katıldık. İstanbul, Bursa, Erzurum, Yalova gibi çok yere katılım sağladık. Yöremizin doğal taşını ve kültürünü tanıttık. Bu taşların faydaları eski çağlardan beri kullanılır ve alternatif tıp tarafından bilinir. Aksesuarlarımızdan alıp kullanıp şifasını enerjisini görüp teşekkür ve dua eden insanlara şahit oldum. Rabbimin güzellikle bahşettiği ışıl ışıl taşlar. Hiçbir şey boşa değil, bunlar aracı. Şifa Allah'tan" cümlelerini kullandı.

"AMETİST TAŞI BAŞ AĞRISINA, KALSEDON TAŞI BAŞARIYA İYİ GELİR"

Taşların özelliklerine değinen Türker, "Mor renkli olan ametist taşı alternatif tıpta da kullanılmakta. Vücuttaki negatif enerjiyi ve stresi aldığı, pozitif enerjiye çevirdiği bilinir. Baş ağrısı, migren ve uykusuzluğa iyi geldiği bilinmekte. Bu taşlardan işlediğimiz takıları hem görsel olarak hem de şifasından faydalanmak adına çok talep görüyor. Gittiğimiz fuar ve festivallerde çok yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Mavi renkli olan taş kalsedon taşıdır. Eski çağlarda Bizanslı avukatların duruşmalara girmeden önce mutlaka kalsedon taşı taktığı öğrendiğimiz bilgilerden. Başarı ve nazar taşı olarak bilinir. Radyasyonu çekmesi, stresi alması ve başarı taşı olması sebebiyle çok rağbet gören taşlarımızdan. Günümüzde ‘Avukat Taşı' olarak biliniyor" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yozgat doğal taşlar ve özellikleri kadın girişimci
