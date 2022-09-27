HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Doğal viagra etkisi yaratıyor! Daha etkili ereksiyonun yolu bu meyveden geçiyor

Doğal viagra etkisi yaratıyor! Daha etkili ereksiyonun yolu bu meyveden geçiyor

27.09.2022 14:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cinsel sorunlar herkesin başına gelebilen doğal süreçler arasında bulunuyor. Yaşa, strese, hastalıklara bağlı olarak görülebilen bu sorunları aşmak için doğal yöntemler sıklıkla tercih ediliyor. Yapılan araştırmalar erkeklerde görülen ereksiyon sorunu için viagra kullanmak yerine karpuzun da etkili sonuçlar sağladığını ortaya koydu.

Doğal viagra etkisi yaratıyor! Daha etkili ereksiyonun yolu bu meyveden geçiyor

Cinsel sorunlar konuşulmasa da özellikle belirli bir yaşın üzerindeki birçok erkek ereksiyon problemi yaşıyor. Ereksiyon problemini çözecek tedavi arayışlarına giren erkekler çözümü hap kullanmakta bulunuyor. Ancak kullanılan haplar çok riskli durumlara yol açabiliyor. Bu nedenle hap kullanmak yerine doğal çözüm önerisi arıyorsanız karpuzun doğal viagra görevi yaptığı savunuluyor. Yapılan araştırmalar göre karpuz yemek hem prostatı iyileştirme konusunda hem de erektil disfonksiyon riskini azaltmada yardımcı olabilir.

PROSTAT BÜYÜMESİNİ AZALTIYOR

Ekran görüntüsü 2022-09-27 144327

Elist Clinic, “Birçok çalışma, daha fazla karpuz tüketiminin kilo alımı veya obezite, diyabet ve kalp hastalıkları riskini azalttığını önermektedir. Ayrıca enerji seviyelerini artırmaya, vücut ağırlığını azaltmaya yardımcı olur; saç büyümesine katkı sağlar."
İbadan Üniversitesi'nden analistler, karpuz suyu ve kabuğunun özelliklerini analiz ettiler ve karpuz yemenin prostat büyümesinin azalmasına yardımcı olduğunu ve yan etkilerini azalttığını keşfettiler. İbadan Üniversitesi'nden bir araştırmacı olan Dr Oluwafisayo Olorunisola, karpuzun prostat büyümesini tedavi etmek için doğal bir çare olarak hareket ettiğini öne sürdü.

EREKSİYON BOZUKLUĞUNU GİDERİYOR

Ekran görüntüsü 2022-09-27 144219

Karpuzda bulunan citrulline, vücutta “arginine” adlı bir amino asit haline dönüşüyor. Bu amino asit, bir yandan kalp ve dolaşım fonksiyonlarını düzeltirken, diğer yandan bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Damarlarda rahatlama sağlandığında, ereksiyon bozukluğu da giderilmiş oluyor. Texas A&M Üniversitesi’nden Dr. Bhimu Patil, karpuzun obezite için de yararlı olabileceğini söyledi

EREKSİYON PROBLEMLERİ NEDEN OLUR?

Ekran görüntüsü 2022-09-27 144315

  • Kalp hastalığı
  • Tıkalı kan damarları (ateroskleroz)
  • Yüksek kolestorol
  • Stres
  • Yüksek tansiyon
  • Diyabet
  • Obezite (aşırı kilo)
  • Metabolik sendrom (artan kan basıncı, yüksek insülin seviyeleri, bel çevresinde vücut yağı ve yüksek kolesterol içeren bir durumdur)
  • Parkinson hastalığı
  • Multipl skleroz
  • Bazı reçeteli ilaçlar
  • Tütün kullanımı
  • Peyroni hastalığı (penis içinde skar dokusu gelişimi gösteren bir hastalıktır)
  • Alkolizm ve diğer madde bağımlılıkları
  • Uyku bozuklukları
  • Prostat kanseri veya büyümüş prostat bezi tedavisi
  • Pelvik bölgeyi veya omuriliği etkileyen ameliyatlar veya yaralanmalar

KARPUZUN DİĞER FAYDALARI

Ekran görüntüsü 2022-09-27 144154

  • Bir porsiyon karpuz günlük C vitamini ihtiyacının yüzde 16’sı karşılamaktadır.
  • Karpuz kan basıncını düzenleyerek, tansiyonu kontrol altına almaktadır.
  • Kanser savar bir besindir. Kanser vakalarında yan etkinin azalmasına yardımcı olmaktadır
  • Vücutta yağ birikimini engellemektedir.
  • Serbest radikalleri etkisiz hale getirip ve oksidatif stresi azaltarak kalbi korumaktadır.
  • Çok iyi bir antioksidandır.
  • Sindirimi düzenleyip, kabızlığı, hazımsızlığı önlemektedir.
  • Susuzluğa çaredir.
  • İçerdiği kolin sayesinde hafızayı güçlendirmektedir.
  • Kas ağrılarını azaltıp, egzersiz sorası toparlanma süresini kısaltmaktadır.
  • Cildi nemlendirip, saç hücrelerini geliştirmektedir.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acilen doktora başvurun! Sağırlık ve yüz felci için uyarıyorAcilen doktora başvurun! Sağırlık ve yüz felci için uyarıyor
Korkunç olay! Ormanlık alanda 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar ettiKorkunç olay! Ormanlık alanda 3 yaşındaki kızını öldürüp intihar etti
AK Parti ilk sırada ama... Dikkat çeken 'ittifak' detayı!AK Parti ilk sırada ama... Dikkat çeken 'ittifak' detayı!
Anahtar Kelimeler:
karpuz prostat tedavi ereksiyon Cinsel sorunlar meyve erkek hap prostat büyümesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

Akaryakıtta görülmemiş indirim!

EYT'de beklenen haber geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

EYT'de beklenen haber geldi! Bakan Bilgin duyurdu: Çalışmalar tamamlandı

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

Mersin'deki hain saldırı kamerada! Çatışma anı...

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Bağımsızlığını ilan etti: Yeni bir Türk Devleti kuruldu! İlk tanıyan ülke Türkiye oldu

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

Polisi şehit eden terörist hakkındaki rapor olay oldu! CHP...

Lina'nın kahreden sonu! Derin dondurucuya atmışlar

Lina'nın kahreden sonu! Derin dondurucuya atmışlar

İlginizi Çekebilir

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

"Defalarca tahrik oldum, yanımda vibratörle gezdim"

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Kehanetleri bir bir gerçekleşiyor! Kraliçe'nin ölümünü de bildi

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Beyler buraya! Kokularına kimse karşı koyamıyor... En lükslerini sizler için derledik

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Skandal olay! Kızını spor ayakkabı karşılığında sattı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Çırılçıplak direksiyon başına oturdu! Diğer sürücüleri şaşırttı

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.