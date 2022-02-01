Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı kimlere verilecek?

Bu zamana kadar kış aylarında ihtiyaç sahiplerine nasıl kömür yardımında bulunuluyorsa, 2022 yılından itibaren de ihtiyacı olan vatandaşlara doğal gaz fatura yardımı yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanının yaptığı açıklamaya göre 4 milyon hane doğal gaz fatura yardımı alabilecek.

DOĞAL GAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri olan doğal gaz desteği ile ilgili bilgi verdi. Yanık, "Doğal gaz yardımı için başvurular şubat ayında, ödemeler mart ayında yapılacak" dedi.

DOĞAL GAZ FATURA YARDIMI BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Vatandaşlar, başvurularını e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapabilir.

DOĞAL GAZ YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Doğal gaz fatura yardımı ödemeleri hak sahibinin PTT kartına yatırılacak.

DOĞAL GAZ FATURA DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hanelere kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, normalde diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla veya kart dağıtarak yardımda bulunduklarını hatırlatarak, bu hizmeti vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.

Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği belirtildi.



