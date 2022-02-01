Doğalgaz fatura yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz yardımı kimlere verilecek?

Bu zamana kadar kış aylarında ihtiyaç sahiplerine nasıl kömür yardımında bulunuluyorsa, 2022 yılından itibaren de ihtiyacı olan vatandaşlara doğal gaz fatura yardımı yapılacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanının yaptığı açıklamaya göre 4 milyon hane doğal gaz fatura yardımı alabilecek.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, vatandaşın en çok merak ettiği konulardan biri olan doğal gaz desteği ile ilgili bilgi verdi. Yanık, "Doğal gaz yardımı için başvurular şubat ayında, ödemeler mart ayında yapılacak" dedi.
Vatandaşlar, başvurularını e-Devlet üzerinden ya da Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapabilir.
Doğal gaz fatura yardımı ödemeleri hak sahibinin PTT kartına yatırılacak.
Hanelere kömür yardımı kadar doğalgaz desteği de sağlanacak.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, normalde diğer sosyal yardım ödemelerinde PTT aracılığıyla veya kart dağıtarak yardımda bulunduklarını hatırlatarak, bu hizmeti vatandaşlara ulaştıracaklarını söyledi.
Yapılacak yardımdan faydalanmak isteyen vatandaşların, yakacak ve fatura yardımına e-Devlet üzerinden başvuruda bulunabileceği belirtildi.
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