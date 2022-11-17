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Doğalgaz faturalarınızı düşürecek yeni taktik! Çocuğu kişinin haberi bile olmayan pencere taktiği ile evinizi sıcacık tutun

17.11.2022 11:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Artan doğalgaz faturası kış aylarının başlamasıyla tüketicileri düşündürmeye başladı. Doğalgaz faturalarının düşük gelmesinin yolu kombiyi kısmak ya da kapatmak olarak düşünülüyor. Ancak birçok farklı yol ile doğalgaz faturasını hafifletmek mümkün. Üstelik bu yollar birçok tüketici tarafından bilinmiyor. İşte doğalgaz faturasını düşürmenin yolları...

Doğalgaz faturalarınızı düşürecek yeni taktik! Çocuğu kişinin haberi bile olmayan pencere taktiği ile evinizi sıcacık tutun

Kış aylarının etkisini göstermesiyle akıllara ilk gelen konulardan biri de doğalgaz faturaları oluyor. Faturanın az gelmesini sağlayacak birçok yöntem bulunuyor. Ancak birçok kişi bu yollardan habersiz... Haberimizin detaylarında yer alan bu yöntemler sayesinde hem eviniz sıcacık olacak hem de doğalgaz faturanız düşük gelecek.

PİMAPENİN YAZ - KIŞ AYARLARINI YAPIN

Soğuk havanın eve girişini azaltmak evin daha sıcak olmasına neden olur. Böylece doğalgazın seviyesini yükseltmenize gerek kalmaz.

Çoğu kişinin haberi bile yok! Doğalgaz faturalarını bu yollarla düşürün

Yaz kış ayarını yapmak için pencerenin kilit mekanizmasını bulun. Bu mekanizma pencerenin yan tarafında, çerçeve ile birleştiği yerdedir. Yuvarlak veya ovaldir. Yuvarlak kısmın ortası altıgen şeklindedir. Yaz kış ayarı bu mekanizmadan yapılır. Tornavida ya da alyanı yuvarlak şeklin altıgen kısmına sokarak kilidi hareket ettirin.

Cıvatayı tamamen döndürmeyin. Yalnızda 90 derece döndürmeniz gerkeir. Bu işlemi yaptıktan sonra pencere daha sıkı kapanır ve soğuk girmez. Yuvarlak kilit sola doğru dönerse kışa göre uygundur. Ortada ise standart bahar ayları için, sağ doğru ise yaz aylarına uygundur.

Çoğu kişinin haberi bile yok! Doğalgaz faturalarını bu yollarla düşürün

KOMBİ BAKIMINI AKSATMAYIN

Sayaç kontrolü ile kombinin bakıma ihtiyacı olup olmadığını kontrol edin. Evden çıkmadan kapatacağınız doğalgaz sayacının son iki hanesine bakın. Eve geldiğinizde sayacı yeniden kontrol edin. Son iki hanede artış olması, doğalgazda kaçak olduğu anlamına gelir.

Kombi bakımını yaptırmazsanız ekonomik açıdan zarar edersiniz. Ayrıca kombinin ömrü azalır, aniden bozulmalar meydana gelebilir ve böylece ekonomik zarar büyüyebilir. Evin içi yeterinde ısınmaz, can ve mal güvenliği tahdit altında olur.

Çoğu kişinin haberi bile yok! Doğalgaz faturalarını bu yollarla düşürün

ISI YALITIM LEVHALARI

Isı yatırım levhaları satın alarak da evinizi daha sıcak tutabilirsiniz. Bunun için, ısı yalıtım levhalarını radyatör arkalarına yerleştirmeniz gerekir.

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kış doğalgaz fatura

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