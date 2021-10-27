Doğallık temizlikte de önemli! Işıl ışıl zeminler için evde yapabileceğiniz temizleyiciler

Hayata etki eden tüm alanlarda doğal olana meyletmek son yıllarda giderek yaygınlaştı. Evlerinizi temizlerken kimyasal temizleyiciler yerine doğal temizleyiciler kullanmak hem sağlığınız hem de bütçeniz için oldukça ideal. Birkaç doğal malzeme ile hem evlerinizi temizleyebilir hem de zemininizin uzun ömürlü olmasını sağlayabilirsiniz. Peki bu doğal formülleri hangi zeminlerde uygulayabilirsiniz?

ZEMİN ÖZELLİKLERİNİ BİLMEK ÇOK ÖNEMLİ

Evdeki zeminleriniz mermer, laminat parke ve ahşap parke olabilir. Her birinin ham maddesi farklı olduğu için kimi zeminlerde sirke gibi asidik temizleyiciler işe yaramayabilir. Her zemine uygun temizleyici aparat ve temizlik maddesi önceden düşünülerek seçilebilir.

Mermer zeminler aşınmaya karşı duyarlı olduğundan asidik doğal temizleyici kullanmamalısınız.

Sert fırça vb. ürünlerle temizlenmemeli.

Çay, kahve ve meyve suyu gibi leke bırakıcı içecekler döküldüğünde yumuşak fiber bezlerle hemen silinmeli.

Ahşap zeminlerde sürekli sulu temizlik yapmak ve zemini ıslak bırakmak kabarmalara sebep olabilir.

Mermer gibi doğal taş olan zeminlerde de kireç çözücü yerine karbonat kullanılabilir.

Zemin aralarında -özellikle fayans aralarında oluşan lekeleri temizlerken diş fırçalarından yardım alabilirsiniz.

ZEMİN TEMİZİLĞİ İÇİN DOĞAL TEMİZLEYİCİ TARİFLERİ