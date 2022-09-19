Doğanın Mucizesi! Her Derde Deva Bentonit Kili

Bentonit kil, doğada bulunan volkanik bir kil türüdür. Detoks etkisine sahip olan bentonit kili; toksin atma, zayıflatma ve bakteri temizleme gibi çeşitli etkilere sahip. Hastalıklara karşı daha dirençli hale gelmenizi sağlayan bentonit kilini farklı yönleri ile ele aldık. İşte bentonit kili ile ilgili detaylar…

Toksinlerden Arının: Bentonit Kilinin Faydaları

Bentonit kilinin faydalarından bahsetmeden önce ‘’Bentonit kili nedir?’’ sorusunun cevabını bilmekte fayda var. Bentonit kili, negatif yüklere sahip bir kil çeşididir. İçerisinde elektromanyetik negatif yük bulunduran bentonit kili, antibakteriyel özelliğe sahiptir. Pek çok alanda tercih edilen bentonit kili, sıvı tutan yapısı ile dikkat çeker. Zerdeçal ile aynı etken maddeye sahip olan bentonit kilinin toksin temizleme özelliği de bulunur. Dikkat çekici özellikleri ile öne çıkan bentonit kilinin pek çok faydası bulunuyor. İşte bentonit kili faydaları…

Bentonit kili antibakteriyel özelliğe sahiptir. Antibakteriyel özelliği sayesinde cildi kirden ve yağdan arındırır, parlak bir görünüme sahip olmasına yardımcı olur.

Bentonit kili cilde faydaları ile de dikkat çeker. Temizleyici etkisi ile cildin yenilenmesini desteklerken; vücut hücrelerinin oksijene doymasını sağlar.

Bentonit kil maskesi saç temizleme özelliğine de sahiptir.

Bağırsak hareketlerini artırarak sindirim sisteminin iyileşmesini sağlar.

Ağız içerisinde bulunan bakterileri temizleyerek diş sağlığına olumlu katkılarda bulunur.

Vücudun farklı bölgelerinde oluşan bakterileri temizler.

Şebeke sularının arınmasında da kullanılır.

Bentonit Kilinin Detoks Etkisiyle Tanışın

Bentonit kili, özellikle detoks etkisi ile öne çıkan kil çeşitleri arasında yer alıyor. Bentonit kilinin detoks etkisinin temelinde; toksinleri vücut üzerinden uzaklaştırma özelliği bulunuyor. Aynı zamanda bentonit kili, ağır metalleri de vücuttan uzaklaştırıyor. Bentonit kili parçacıklarında bulunan negatif elektrik yükleri, cilde detoks etkisi sağlıyor. Bentonit kilinin sindirim sistemine olan faydaları da dikkat çekici. Eski zamanlardan bu yana mide rahatlatma amacı ile kullanılan bentonit kili; sindirim sistemini düzenliyor, bağırsaktaki kötü bakterileri uzaklaştırıyor ve kolonu temizliyor. Tüm bu hususlar, bentonit kilinin detoks etkisini öne çıkarıyor. Bentonit kilinin vücuda sağladığı vitamin ve mineraller, detoks etkisinin artışını sağlıyor. Vücut üzerinde bulunan yaralar üzerinde de etkisi bulunan bentonit kilini kullanarak siz de detoks yapabilirsiniz.

Bentonit Kiliyle Zayıflayın

Bentonit kili ile zayıflama, pek çok kişi tarafından tercih edilen yöntemler arasında bulunuyor. Zayıflamak için pek çok doğal ürünü kullanmış fakat sonuç alamamış olabilirsiniz. Bu noktada bentonit kilini denemenizde fayda var. Aynı zamanda ödem atıcı özelliği ile de dikkat çeken bentonit kili, detoks etkisi ile de doğrudan zayıflamanıza yardımcı oluyor. Bentonit kili, içilebilir özelliğe sahiptir. İçilebilir özelliği sayesinde bentonit kilini kürler hâlinde kullanmak mümkündür. Özellikle diyet yaptığınız günlerde bentonit kilini tercih ederek metabolizmanızın hızlanmasını sağlayabilir, kısa zamanda daha fazla kilo kaybı yaşayabilirsiniz.

Bentonit Kili Nasıl Kullanılır?

Bentonit kilinin vücuda ve vücut sistemine olan faydalarından söz ettik. Bu noktada pek çok kişi ‘’Bentonit kili nasıl kullanılır?’’ sorusunun cevabını arıyor. Özellikle bentonit kili ile zayıflamak isteyen bireylerin bu noktada dikkatli olması gerekiyor. Eğer bentonit kilini kür hâlinde tüketmek istiyorsanız; sağlıklı gıda üretimi fabrikaları tarafından piyasaya sunulan bentonit kil içeren içecekleri tercih etmelisiniz. Bentonit kilinin sıvı hâli, ‘’detoks kürü’’ olarak da biliniyor. Solüsyonlar halinde hazırlanan sıvı bentonit killeri, bir buçuk ay boyunca tüketiliyor. Eğer bentonit kilini toksin atma amacı ile kullanıyorsanız; satın aldığınız solüsyonlardan sabah ve akşam olmak üzere iki çorba kaşığı içmenizde fayda var. Sabah ve akşam bentonit kürü tükettikten sonra bir bardak içme suyu içmeniz öneriliyor. Bentonit kilini doğrudan cildinize de uygulayabilirsiniz. Bunun için bir miktar bentonit kili ile ılık suyu karıştırarak macun kıvamına getirebilir, cildinize uygulayabilirsiniz.



