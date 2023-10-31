'Doğaüstü yeteneklerim var' yalanıyla genç kızlara cinsel taciz! 'Tanrı tarafından görevlendirildim'

Osmaniye İl Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, doğaüstü yetenekleri olduğunu söyleyip, psikolojik sorunları olan genç kızlara tedavi bahanesi ile tacizde bulunan şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Tanrı tarafından görevlendirildiğini iddia eden A.S., evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Şüphelinin tedaviye ikna ettiği genç kızlara cinsel tacizde bulunduğu, doğaüstü varlıklar ile baş edemediği gerekçesiyle de ücret tarifesini artırdığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen A.S. tutuklandı.

(DHA)





