Doğduktan sonra üç kez kalbi duran bebeklerinin elini bırakmıyorlar

Bebeğinin yaşaması için gerekli tüm cihazları kullanmayı öğrenen anne Karakuş, kızını yaşama tutunmasını sağlamak için tüm gününü onun yanında geçiriyor.

Bir süre önce taburcu edilen Asel bebek için ailesi evlerinin bir odasını hastane odasına dönüştürdü.

Bebeğini kaybetme korkusu yaşadığını anlatan anne Karakuş, "Kızım her seferinde hayata tutundu, bize geri döndü. Ben de o yüzden kızımın elinden hep tuttum. Kızım önce Allah'ın izniyle sonra da doktorlarımız sayesinden hayatına devam ediyor." dedi.

- "Kızımın bu illetten kurtulup hayata tutunmasını çok istiyorum"

Evladının bu şekilde bir hayat sürmesini istemediğini dile getiren Karakuş, onun yaşama tutunması için ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

Bebeğinin hala dirençli epilepsi nöbeti geçirdiğini anlatan Karakuş, şöyle konuştu:

"Çocuğumun sağlıklı bir şekilde hayatına devam etmesini istiyorum. Her bebek gibi annesini tanımasını istiyorum. Kızımın bu illetten kurtulup hayata tutunmasını çok istiyorum. Onun gözlerinin içine bakarak ninniler söylemek istiyorum. Bebeğimize tanı ve teşhisinin konması için Sağlık Bakanlığından bana yardımcı olmasını istiyorum."

Manisa'da bir şirkette güvenlik görevlisi olarak çalışan baba Hüseyin Karakuş da bebeğinin sağlık durumunun her geçen gün kötüye gitmesine çok üzüldüğünü ifade etti.