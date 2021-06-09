HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Doge meme'i NFT olarak satışa çıktı!

Doge meme'i NFT olarak satışa çıktı!

09.06.2021 17:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dogecoin ile özdeşleşen Shiba Inu köpeğinin orijinal Doge meme'i, Japon anaokulu öğretmeni Atsuko Sato tarafından NFT olarak açık artırmaya sunuldu.

Doge meme'i NFT olarak satışa çıktı!

Doge meme'i, 23 Şubat 2010'da Atsuko Sato'nun evlat edindiği dişi Shiba Inu köpeği Kabosu'nun fotoğraflarını paylaşmasıyla başladı. Fotoğraf Ekim 2010'da Reddit'te viral hale geldi.

DOGECOIN'E İLHAM VERDİ

Meme, daha sonra Billy Markus ve Jackson Palmer'a 2013'te "Dogecoin" adlı bir kripto para birimi çıkartmaları için ilham verdi. Hızlı yol alan kripto para birimi, özellikle Tesla CEO'su Elon Musk'ın paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Kısaca Doge olarak adlandırılan Doge meme'i de böylece herkesçe tanınmış oldu. Shiba Inu köpeği, tabiri caizse Dogecoin ile özdeşleşti.

Şimdi ise Shiba Inu cinsi köpeğin yer aldığı Doge meme'in arkasındaki isim olan Japon anaokulu öğretmeni Atsuko Sato, kripto para ve NFT çılgınlığından bir pay almak istiyor gibi görünüyor.

Meme'deki Shiba Inu köpeği Kabosu'yu evlat edinen Atsuko Sato, orijinal Doge meme'i NFT olarak açık artırmaya çıkardı.

Doge meme'i NFT

DogeCoin nedir? DogeCoin değeri ne kadar?DogeCoin nedir? DogeCoin değeri ne kadar?

İŞTE ŞU ANA KADAR VERİLEN TEKLİF

NFT Doge meme'inden elde edilecek gelir ise hayır kurumlarına bağışlanacak. Haberi hazırladığımız sırada verilen en yüksek teklif ise 7 ETH yani yaklaşık 176 bin dolar olarak görünmekte. Ancak NFT eser, açık artırma sonuçlandığında şimdiye kadarki en pahalı meme olabilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Hesabının hacklendiğini nasıl anlarsın?Hesabının hacklendiğini nasıl anlarsın?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Hostesliği bıraktı bu işe başladı!

Hayvan hakları yasasında sona gelindi!

Hayvan hakları yasasında sona gelindi!

'El Chapo'nun karısı aylar sonra suçunu itiraf edecek

'El Chapo'nun karısı aylar sonra suçunu itiraf edecek

Okul odasında rezalet! Çıplak fotoğraflarını çektirip...

Okul odasında rezalet! Çıplak fotoğraflarını çektirip...

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

Yayını "Bu bir veda programı" diyerek bitirdi

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

Müsilaj neden oluyor? İlk testlerin sonuçları çıktı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çarpıcı araştırma: Koronavirüsten daha çok koruduğu ortaya çıktı

Çarpıcı araştırma: Koronavirüsten daha çok koruduğu ortaya çıktı

Görüntüler olay olmuştu! Neden yaptıklarını açıkladılar

Görüntüler olay olmuştu! Neden yaptıklarını açıkladılar

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Gelinin saçını yapan kuaför dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.