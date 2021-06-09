Doge meme'i NFT olarak satışa çıktı!

Doge meme'i, 23 Şubat 2010'da Atsuko Sato'nun evlat edindiği dişi Shiba Inu köpeği Kabosu'nun fotoğraflarını paylaşmasıyla başladı. Fotoğraf Ekim 2010'da Reddit'te viral hale geldi.

DOGECOIN'E İLHAM VERDİ

Meme, daha sonra Billy Markus ve Jackson Palmer'a 2013'te "Dogecoin" adlı bir kripto para birimi çıkartmaları için ilham verdi. Hızlı yol alan kripto para birimi, özellikle Tesla CEO'su Elon Musk'ın paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekti. Kısaca Doge olarak adlandırılan Doge meme'i de böylece herkesçe tanınmış oldu. Shiba Inu köpeği, tabiri caizse Dogecoin ile özdeşleşti.

Şimdi ise Shiba Inu cinsi köpeğin yer aldığı Doge meme'in arkasındaki isim olan Japon anaokulu öğretmeni Atsuko Sato, kripto para ve NFT çılgınlığından bir pay almak istiyor gibi görünüyor.

Meme'deki Shiba Inu köpeği Kabosu'yu evlat edinen Atsuko Sato, orijinal Doge meme'i NFT olarak açık artırmaya çıkardı.

İŞTE ŞU ANA KADAR VERİLEN TEKLİF

NFT Doge meme'inden elde edilecek gelir ise hayır kurumlarına bağışlanacak. Haberi hazırladığımız sırada verilen en yüksek teklif ise 7 ETH yani yaklaşık 176 bin dolar olarak görünmekte. Ancak NFT eser, açık artırma sonuçlandığında şimdiye kadarki en pahalı meme olabilir.

