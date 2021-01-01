Doğru dengeler kuruluyor.. Terazi Burcu Ocak 2021 Aylık Burç Yorumu (23 Eylül - 22 Ekim)

6 Ocak'ta Mars Boğa burcuna geçiyor. Bu tarihten itibaren yaşama dair her istek ve beklentileriniz güçlü bir hırsa, tutkuya veya zaafa dönüşebilir. Karşınızdaki dosttan, partnerden, ortaktan daha fazlasını bekleyebilir, talep edebilirsiniz. Bastırılmış öfke kontrolsüz bir şekilde açığa çıkabilir. Bu durumlardan kaçınmak için kendinizi sağlıklı bir şekilde ifade etmeye çalışmalı, kendinizi ifade etmeden anlaşılmayı beklememelisiniz. Eşinizin finansal konularında ise sürpriz fırsatlar doğabilir.

Bu ay içerisinde alacağınız kararlarda, gideceğiniz yerlerde etkili olan burç yorumlarımızı aylık olarak yorumlamaya devam ediyoruz. Her aya başlarken aylık burç yorumlarını merak eden mynet okuyucularına özel 2021 Ocak ayı terazi burcu yorumumuzu hazırladık.. 23 Eylül - 22 Ekim tarihleri arasında doğan terazi burçlarını bu ay neler bekleyecek? Terazi burcunu 2021 Ocak yorumunda aşk gelişmeler olacak. Aylık burç yorumlarında terazi burcu sağlık ve kariyeri nasıl olacak? Ocak aylık burçlarda terazi burcunda para yorumunda hareketlilik görülüyor. İşte Terazi Burcu Ocak aylık burç yorumu...

8 Ocak'ta Merkür Kova burcunda ilerlemeye başlıyor. Duygularınızda, istek ve beklentilerinizde, yaşamdan keyif alma şeklinizde hızlı değişimleri getiren bir süreç başlıyor. Çocuklarla ilişkilerinize daha çok önem verebilir, çocuklarınıza göre hareket edebilir, karar alabilirsiniz. Bazıları için çocuk sahibi olma ve gebelik konuları gündeme gelebilir.

13 Ocak'ta Oğlak burcunda Yeni Ay meydana geliyor. Bu tarih ve civarında aile üyelerinizin hayatında önemli gelişmeler olabilir. Sağlıkla ilgili köklü bir tedavi alınabilir. Bir operasyon ve müdahale ile sağlık sorunundan tamamen kurtulabilirsiniz. Ev halkıyla ilişkilerinizdeki sorunlar artık kalıcı bir şekilde çözülebilir. Bilinçaltı çalışmaları yapabilirsiniz.

17 Ocak'ta Jüpiter ve Uranüs arasındaki bağlantının etkileriyle hızlı aşk ilişkileri, hızlı flörtler, ani başlayıp hızlı bitebilecek bir ilişki durumu söz konusu olabilir. Aşk ilişkilerinizde tensel paylaşımlara, maddi paylaşımlara ekstra dikkat etmelisiniz. Borç alma-verme durumları sizi zora sokabilir. Yanlış cinsel birliktelikler memnuniyetsizlik, mutsuzluk gibi ruh hallerine götürebilir. Korunma ve bulaşıcı hastalıklar konularına ise dikkat etmelisiniz.

28 Ocak'ta Aslan burcunda Dolunay gerçekleşiyor. Bu tarih ve civarında sosyal çevrenizden birileriyle flört durumları oluşabilir. Bir arkadaşlık ilişkisi, aşk ilişkisine dönüşebilir. İçe kapanma ve izole olma durumunlarına son verip dışa açılmak, kendinizi göstermek ve beğenilmek isteyebilirsiniz. Sosyal medyada öne çıkabilirsiniz.

